Британские ученые нашли связь между весом человека и его доходом

06.02.17 10:17Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Британские ученые нашли связь между весом человека и его доходом, пишет специализированное издание British Medical Journal.

Как рассказали авторы исследования, в течение нескольких лет они проводили анкетирования среди добровольцев. Оказалось, что в случае с мужчинами между весом и зарплатой обнаружилась прямая пропорция, а в случае с женщинами — обратная

По словам исследователей, чем выше был вес мужчины, тем в среднем выше были и его заработки. Почему так происходит, ученые установить не смогли.

Хотя они не исключают, что более богатые мужчины попросту больше едят. И, как следствие, именно те мужчины, которые хорошо зарабатывают, набирают лишний вес. Также, по мнению ученых, мужчины с большим весом смотрятся «представительнее», и это может помогать им получать более высокооплачиваемые должности.

А вот женщинам, судя по всему, лишний вес мешает хорошо зарабатывать. Анкетирование показало, что чем больше женщины зарабатывали, тем более стройными они были.

Однозначно ответить, почему так происходит, ученые не готовы. Но они считают, что полные представительницы прекрасного пола могут чаще сталкиваться с несправедливым отношением к себе.

К тому же они сами могут быть недовольны своим внешним видом, из-за чего переживания о фигуре не дают им сосредоточиться должным образом на работе.

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Понедельник, 06.02.2017

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