Как аферисты обманывают украинских туристов: об этом стоит знать

06.02.17 09:48Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Чтобы подзаработать, нечистые на руку агентства обманывают украинских путешественников.

Чаще всего туристические компании отменяют бронь и заселяют людей в более дешевые отели. При чем подают это как презент от фирмы. Разницу же в цене кладут себе в карман. То, что туристов обманули, становится понятно позже.

По словам обманутых путешественников, аферы с отелями популярны в Египте и Турции. Деньги там зарабатывают также на перепродажах брони.

Так, если иностранец приобрел недорогой пакетный тур, а кто-то другой готов заплатить за номер больше, то администрация отменяет предварительный заказ. Туристов же ставят перед фактом и навязывают более дешевые варианты.

Однако бывают случаи, когда о предпродаже брони могут не знать даже турагентства.

Это называется перепродажа у отеля, когда даже сам турагент не знает, что будут изменения условий проживания. Представитель принимающей стороны сообщает, что так вот произошло – отель перепродал заказ. Но при этом принимающая сторона обязуется поселить вас в отель того же уровня, – пояснила эксперт туристического рынка Евгения Подгайная.

Но в реальности альтернативный отель вряд ли будет лучшим.

По словам экспертов, застраховаться от подмены отеля сложно. Поэтому советуют не соглашаться на альтернативные предложения и сразу сообщать об этом своему турагенству. Вы имеете полное право требовать поселения в равноценном отеле или даже с лучшими условиями проживания.

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