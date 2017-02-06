Курс валют на 6 февраля: доллар растет, а евро падает

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на понедельник, 6 февраля.

Так, согласно данным НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар вырос почти на 10 копеек – до 27,07 гривен.

Зато евро снизился на 8 копеек и его официальный курс в понедельник составит 29,08 гривен.