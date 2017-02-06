23.01.17 13:242390
Курс валют на 6 февраля: доллар растет, а евро падает
|06.02.17 09:03
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на понедельник, 6 февраля.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на понедельник, 6 февраля.
Так, согласно данным НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар вырос почти на 10 копеек – до 27,07 гривен.
Зато евро снизился на 8 копеек и его официальный курс в понедельник составит 29,08 гривен.