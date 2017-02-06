Украинский рынок недвижимости выходит из застоя

06.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Украинский рынок недвижимости начинает выходить из застоя. Спрос на жилье в 2016-м в среднем вырос на 10%, подсчитали эксперты.

Положительная динамика наблюдалась в большинстве регионов страны. Однако, о полном выздоровлении рынка говорить рано. По сравнению с докризисными временами спрос минимальный. Особенно на вторичном рынке. Поэтому падают цены.

"По всем рынках была легкая стагнация. Цены на первичном и на вторичном рынке, а также на рынке земли снизились до 10%.

На вторичном рынке, если честно, можно найти много различных вариантов. Начиная от 500 долларов –это за" хрущевку ", а до тысячи долларов за квадратный метр можно купить в центре города ", рассказал специалист рынка недвижимости Сергей Степенко.

На первичном рынке ситуация со спросом лучше. Из-за роста недоверия к банковской системе украинцы продолжают вкладывать деньги в новое жилье. Тем более, цены на первичном рынке особо не отличаются от вторичного.

Средняя стоимость в столице 15-20 тысяч гривен за квадратный метр. В то же время на первичном рынке конкуренция высока.

Только за первое полугодие 2016 года компании получили более 650 разрешений на строительство, а это на 50% больше, чем в предыдущий период. К тому же, конкурировать приходится и с уже сданными в эксплуатацию домами.

"На рынке первичной недвижимости в 2017 году будет стабильный рост. Скажем, в объемах строительства, но не в стоимости.

В первую очередь, из-за недоверия к банковской системе и из-за девальвации гривны. А что касается вторичного рынка, то на объекты , которые были построены и введены в эксплуатацию еще в 70-80-х годах, будет спад цен из-за того, что за последние годы было введено около 10 млн квадратных метров по Украине, которые тоже будут принимать интенсивное участие на вторичном рынке недвижимости", – отметил президент строительной корпорации "РИЕЛ" Ростислав Мельник.

Несмотря на большое предложение, застройщики продолжают возводить новые объекты. По оценкам специалистов, в 2017-м только в столице должно появиться около миллиона новых квадратных метров жилья. В то же время, цены почти не будут расти. Предполагается незначительное колебание в пределах 10-15%.

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