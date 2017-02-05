23.01.17 08:001530
Гранітно-степове Побужжя — це справжня гірська країна серед Українського степу
|05.02.17 18:50
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Майже упродовж 40 км Південний Буг тече Миколаївською областю у крутих кам’янистих берегах, утворюючи вузьку каньйоноподібну долину з величними гранітними скелями, порожнистим руслом, водоспадами та островами.
Майже упродовж 40 км Південний Буг тече Миколаївською областю у крутих кам’янистих берегах, утворюючи вузьку каньйоноподібну долину з величними гранітними скелями, порожнистим руслом, водоспадами та островами.
Гранітно-степове Побужжя — це справжня гірська країна серед Українського степу.
Пороги Південного Бугу стали Меккою водних туристів. В урочищі Протіч розташована одна з найкращих в Європі природних трас водного слалому.