Гранітно-степове Побужжя — це справжня гірська країна серед Українського степу

05.02.17 18:50Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Майже упродовж 40 км Південний Буг тече Миколаївською областю у крутих кам’янистих берегах, утворюючи вузьку каньйоноподібну долину з величними гранітними скелями, порожнистим руслом, водоспадами та островами.

Гранітно-степове Побужжя — це справжня гірська країна серед Українського степу.

Пороги Південного Бугу стали Меккою водних туристів. В урочищі Протіч розташована одна з найкращих в Європі природних трас водного слалому.

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Воскресенье, 05.02.2017

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