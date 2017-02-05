Гранітно-степове Побужжя — це справжня гірська країна серед Українського степу Майже упродовж 40 км Південний Буг тече Миколаївською областю у крутих кам’янистих берегах, утворюючи вузьку каньйоноподібну долину з величними гранітними скелями, порожнистим руслом, водоспадами та островами. Гранітно-степове Побужжя — це справжня гірська країна серед Українського степу. Пороги Південного Бугу стали Меккою водних туристів. В урочищі Протіч розташована одна з найкращих в Європі природних трас водного слалому. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама