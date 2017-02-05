Аграрії Миколаївщини опановують нові технології у сфері плодоовочівництва

В рамках Українського проекту бізнес – розвитку плодоовочівництва в Миколаєві відбувся семінар на тему: «Аналіз ситуації на ринку плодоовочевої продукції в 2016 році та прогноз тенденцій на 2017 рік». Участь у навчанні взяли понад сто осіб.

Про це повідомляє "Інфоіндустрія".

Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації В’ячеслав Бонь, Миколаївщина приєдналась до цього семирічного проекту, підписавши відповідний Меморандум із Асоціацією економічного розвитку MEDA за фінансової підтримки Канади у червні 2015 року. Бенефіціаром проекту визначено Миколаївську обласну державну адміністрацію, а координатором – департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації в особі директора Олени Піскун. За два роки до проекту долучилося більше 5 тисяч клієнтів, що позначилось на позитивній динаміці зростання валової продукції плодоовочівництва.

Для клієнтів проекту опрацьовано механізми консолідації продукції, розроблені рекомендації щодо переходу виробників на нові сорти, культури та нові агротехнології, проведено аналіз потреб ринків збуту плодоовочевої продукції періоду 2015-2016 роки, здійснено структурний аналіз територій реалізації Проекту в розрізі районів та напрямів виробництва овочів, винограду, ягід, продукції садівництва тощо.

На семінарі, один із провідних експертів проекту, проаналізував ситуацію на ринку плодоовочевої продукції минулого року і зробив прогноз тенденцій на наступний, що дасть змогу аграріям своєчасно скоригувати свої плани з виробництва та реалізації плодоовочевої продукції для більш успішного ведення бізнесу. Під час семінару обговорювалося також питання впровадження нового виду кредитування аграріїв – аграрні розписки.

«В жовтні минулого року область приєдналася до Пілотного проекту з впровадження технології введення в обіг аграрних розписок. За ці декілька місяців у всіх районах області проведені семінари з впровадження аграрних розписок, а також зустрічі з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та нотаріусами», — прокоментував заступник очільника області В’ячеслав Бонь.

Участь у семінарі взяли студенти Миколаївського національного аграрного університету. Домовилися і в подальшому запрошувати студентів на подібні заходи, що дасть змогу в отриманні якісної інформації від провідних фахівців галузі. Робота Українського проекту бізнес — розвитку плодоовочівництва триває й надалі.