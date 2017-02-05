Николаевцы провели панихиду в память погибших под Авдеевкой

Участники мероприятия продолжили акцию в Каштановом сквере

Вчера, 4 февраля, в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве провели панихиду по погибшим в Авдеевке украинскими военными и жертвами обстрелов террористов. Об этом сообщает Depo.Николаев

Организатор мероприятия Александр Малицкий подчеркнул, что благодаря героям-военным жители Николаева живут в мире.

После панихиды участники акции развернули в Каштановом сквер плакаты "Афган, Чечня, Молдова, Украина, Кавказ, Донбасс, Алеппо, Крым. Когда же ты захлебнешься?", "Герои не умирают! Слава Украине", "Немирный "русский мир", "Слава патриотам - защитникам отечества".