З Миколаєва вирушила колона з допомогою для Авдіївки Сьогодні вранці з Миколаєва відправилася чергова колона з допомогою для Авдіївки. Про це на сторінці в Facebook повідомила Тетяна Мазніченко, пише "МиколаЇвська правда". Цього разу вантаж складає: 400 листів шиферу, 300 рулонів рубемасту, 400 кв.м скла, 400 м.п. кабелю, 2000 м.п. проводу, 100 штикових лопат, 200 універсальних лопат, 140 кг цвяхів для шиферу, 90 кг будівельних цвяхів, брусів тощо. Допомагаємо нашим! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама