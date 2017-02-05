Миколаїв долучився до проекту «Безпечне місто» (ВІДЕО)

Спроба долучитись до проекту «Безпечне місто» була ще в 2010 році.

Тоді у Миколаєві було встановлено 8 камер відеоспостереження. І тільку в вересні 2015 року місто оснастили камерами вуличного спостереження. Вони розташовані здебільшого в центрі Миколаєва та головних магістралях.

Тендер на втілення життя «безпечне місто» отримала компанія «Конус Україна», саме вона займалась установкою всього необхідного обладнання.

Не зважаючи на затримку здачі проекту, компанія впоралась із завданням. Всі 48 камер запрацювали. Вони відповідали вимогам замовника.

Згодом міський голова Олександр Сенкевич передав систему «Безпечне місто» на баланс комунального підприємства.

Хоча система «Безпечне місто» покликана не тільки сприяти розкриттю злочинів, а й запобігати їм. На сьогоднішній день немає єдиного моніторінгового центру, який би відстежував всі події в режимі онлайн.

Поліцейські частково відстежують те що відбуваєтся на вулицях міста в режимі онлайн. Про те охопити всі камери спостереження одна людина не в змозі.

У планах робочої групи зробити «безпечне місто» ще безпечнішим, а саме обладнати зупинки та місця найбільшого громадського скупчення кнопками виклику поліції, та додоти до системи ще 50 камер спостереження.