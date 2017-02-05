Порошенка просять провести капремонт траси в Березнегуватському районі

На сайті президента з'явилася петиція про ремонт траси Т1508 на відрізку Калинівка - Березнегувате. Про це повідомляє Depo.Миколаїв

Петицію зареєструвала 2 лютого Олена Коляда. Зазначається, що для жителів Березнегуватського району однією з головних проблем є катастрофічний стан доріг. Через велику кількість ям часто трапляються аварії.

Жителі району просять провести капітальний ремонт дороги: "Прошу вашого втручання щодо проведення капітального ремонту вказаної дороги в Миколаївській області. До того ж, дорога Т1508 прямує до населених пунктів інших районів, зокрема Снігурівського, Вітовського", - йдеться в петиції.

Наразі петиція набрала 21 підпис з 25 тисяч необхідних. До завершення збору пдписів є ще 87 днів.