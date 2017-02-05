Непогода в Украине: В ДТП погибли 9 человек

Уровень аварийности остается критическим в пяти областях страны.

В Украине за минувшие сутки в результате плохих погодных условий погибли девять человек, еще 60 украинцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны. В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%", – говорится в сообщении. Кроме того, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.