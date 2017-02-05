Николаевский зоопарк нуждается в опилках

Об этом написано в группе «Николаевский зоопарк» в фейсбуке.

«Николаевский зоопарк остро нуждается в опилках. Всем кто может нам помочь заранее благодарны», — говориться в посте.

Также, зоопарк поблагодарил всех, кто принес свои новогодние елочки.

«Николаевский зоопарк выражает огромную благодарность всем тем, кто доставил к нам свои новогодние елочки. Спасибо огромное от наших животных, которые теперь наслаждаются полезной подкормкой и душистой ковровой подстилкой!», — сказано в сообщении.