В «Николаевском облавтодоре» выявлено нарушений на 8,8 млн грн.

05.02.17 09:25Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В дочернем предприятии «Николаевский облавтодор» ПАО «Автомобильные дороги Украины» выявлено нарушений на 8,8 млн грн.

В частности, только на ямочном ремонте дорог незаконно переплачено 2,8 млн, — уверены ревизоры.

Как сообщает " Миколаївська Правда", аудиторы установили, что ямочный ремонт дороги государственного значения Р-06 Ульяновка — Николаев в одних и тех же местах был оплачен два раза — в 2014 году и потом в ноябре 2015 года. Кроме того, по договору «Дорлидер» (который сейчас называет «Південьдортех») обязан был обеспечивать беспрерывную и безопасную эксплуатацию асфальтобетонного покрытия и устранения дефектов за свой счет.

Кроме того, чиновники николаевского облавтодора завысили расходные показатели по выполнению работ на автодороге Н-11 Днепропетровск-Николаев. Речь идет о сумме в 685 тыс грн.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 05.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:11Одесситов и гостей города приглашают отпраздновать Масленицу

12:54Порошенка просять провести капремонт траси в Березнегуватському районі

12:30Месси побил рекорд Барселоны по голам со штрафного

12:00Непогода в Украине: В ДТП погибли 9 человек

11:51Рубен Бараха: Какое бы решение не принял Зозуля, его нужно уважать

11:27Трамп внушает надежду – Лавров

11:27На Николаевщине с начала года задержаны 57 преступников

11:07Украинка Свитолина выиграла теннисный турнир Taiwan Open

11:00Жебривский сообщил о письменных гарантиях по прекращению обстрелов Авдеевки

10:54Евровидение 2017: Известны имена первых финалистов национального отбора

10:50Николаевский зоопарк нуждается в опилках

10:36Николаевские саблисты Богдан Платонов и Юрий Цап выступили на этапе кубка мира в Италии

10:18Украинский дзюдоист Хомула завоевал бронзу на Кубке Европы

10:05Из Авдеевки эвакуировали 266 человек – ГСЧС

10:00Боец ММА задушил соперника до потери сознания

09:44Для согрева: четыре пряности для тех, кто любит погорячее

09:43В боях под Авдеевкой погиб николаевский воин Роман Климов

09:35Буркіна-Фасо перемогла Гану та стала бронзовим призером КАН-2017

09:25В «Николаевском облавтодоре» выявлено нарушений на 8,8 млн грн.

09:18США будут работать над восстановлением мира на границах Украины

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.01.17 13:101670

Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017

22.01.17 13:203830

В Одессе пытались похитить школьницу

22.01.17 13:301880

Фанаты в шоке: Голди Хоун подтвердила новость о романе дочери с Брэдом Питтом, - скоро актер переедет к «теще»

22.01.17 13:341540

Мінагрополітики підтримає виробництво органіки та виноградарство на Миколаївщині

Самые читаемые

25.01.17 09:2213510

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418800

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256160

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

23.01.17 11:005630

Церковный календарь на 2017 год: православные праздники и посты по дням

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама