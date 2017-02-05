В «Николаевском облавтодоре» выявлено нарушений на 8,8 млн грн.

В дочернем предприятии «Николаевский облавтодор» ПАО «Автомобильные дороги Украины» выявлено нарушений на 8,8 млн грн.

В частности, только на ямочном ремонте дорог незаконно переплачено 2,8 млн, — уверены ревизоры.

Как сообщает " Миколаївська Правда", аудиторы установили, что ямочный ремонт дороги государственного значения Р-06 Ульяновка — Николаев в одних и тех же местах был оплачен два раза — в 2014 году и потом в ноябре 2015 года. Кроме того, по договору «Дорлидер» (который сейчас называет «Південьдортех») обязан был обеспечивать беспрерывную и безопасную эксплуатацию асфальтобетонного покрытия и устранения дефектов за свой счет.

Кроме того, чиновники николаевского облавтодора завысили расходные показатели по выполнению работ на автодороге Н-11 Днепропетровск-Николаев. Речь идет о сумме в 685 тыс грн.