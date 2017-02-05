Представители Ассоциации «Легальных производителей алкоголя» в открытом обращении к премьер-министру заявили, что Украину ждет обвал рынка легального алкоголя и снижение объемов производства.

Об этом сообщают Украинские новости.

Главной причиной этого ассоциация называет новые необоснованно завышенные закупочные цены на спирт, которые установило государственное предприятие «Укрспирт», злоупотребляя монополией на рынке.

Госконцерн умышленно закупает основное сырье по завышенным ценам, а в конечном итоге это преступное расточительство ложится на плечи потребителей, говорится в обращении.

Кроме того, руководство «Укрспирта» целенаправленно останавливает деятельность спиртзаводов-конкурентов, которые готовы продавать производителям спирт по адекватной, рыночной цене, которая ниже установленной госконцерном.

Главным покровителем теневых схем в «Укрспирте» Ассоциация «Легальных производителей алкоголя» называет министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, в чьем непосредственном подчинении находится предприятие «Укрспирт».

В открытом письме производители потребовали у Президента и Премьер-министра навести порядок в «Укрспирте» и уволить министра, покрывающего схемы госконцерна.

Британский инвестор, собственник одной из водочных компаний, Нил Смит назвал же действия «Укрспирта» уголовной халатностью. Такие негативные отзывы иностранных инвесторов могут стать причиной отказа Украине в кредитном транше от МВФ. Нил Смит.

**«Из-за повышения стоимости спирта на 20 % водочный бизнес в Украине становится просто неликвидным. Производители водки вынуждены снижать уровень валового дохода и оптимизировать операционные расходы, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию и не перекладывать жадность монополии на плечи потребителей.

Легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу «черного» рынка и начинают покупать водку там. Как результат, государство снова недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров «Укрспирта» продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию», — считает он.**

Напомним, ранее британский инвестор Нил Смит заявил, что причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность «Укрспирта».

При этом, по мнению экспертов, нежелание чиновников действующей власти лишиться нелегальных доходов от производства контрафактного спирта является основной причиной того, что до сих пор не была проведена приватизация государственного концерна «Укрспирт», находящегося в подчинении МинАПК.