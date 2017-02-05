Синоптик предупредила о существенном похолодании на следующей неделе

Украина ожидает существенное похолодание уже на следующей неделе, а в воскресенье, 5 февраля, температура на термометрах будет в пределах нуля градусов. Об этом в своем блоге Facebook пишет известный синоптик Наталья Диденко.

Украина ожидает существенное похолодание уже на следующей неделе, а в воскресенье, 5 февраля, температура на термометрах будет в пределах нуля градусов. Об этом в своем блоге Facebook пишет известный синоптик Наталья Диденко.

«Погода будет завтра — так себе, ни холодно, ни жарко. Ночь подморозит, день или около нуля, или небольшие “плюсы”, осадков немного больше на западе, небольшой дождь на юге, снег или мокрый снег на севере», — пишет Диденко.

Синоптик отдельно отметила погоду в прифронтовой Авдеевке, где из-за обстрелов назревает техногенная и гуманитарная катастрофа.

«Авдеевка — завтра без особых изменений, 6 февраля снег и начало похолодания, 7 февраля похолодает сильно. В Киеве завтра ночью до -6 градусов, днем до -3 градусов, облачно, в понедельник пойдет снег, во вторник, 7 февраля, начнется серьезное похолодание», — предупредила Диденко.

Метеоролог говорит, что существенное похолодание 7 февраля коснется большинстве областей, кроме запада и юга.

«Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже», — говорит эксперт.

По ее словам, на следующей неделе опасные закарпатские явления будут продолжаться — вероятность лавин, подтаивания, подтопления. Эксперт советует смотреть текущую информацию на сайтах Гидрометцентра или служб по чрезвычайным ситуациям.