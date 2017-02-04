Более 50 николаевцев приняло участие в акции по уничтожению наркосайтов

Сегодня, 4 февраля стартовал марафон "Николаев - чистый от наркотиков", в ходе которого неравнодушные горожане намерены очистить город от рекламы наркосайтов на стенах и заборах областного центра.

По сообщению активиста Андрея Мыскива, в первый день в акции приняли участие 50 человек, было закрашено или отмыто от надписей более 200 плоскостей.

Во время акции, нас поддерживали прохожие, а иногда случались даже казусы, нас в шутку просили написать: "Машины не парковать", "Заплатите за квартплату" и тому подобно, - написал активист на своей странице в Facebook.

Общественность Николаева не первый раз пытается добиться ликвидации графитти, рекламирующих сайты, которые распространяют наркотики.

Попытку навести порядок предпринимала и прокуратура, заставившая коммунальщиков заняться мытьем стен в городе, но радикального изменения ситуации это не принесло.