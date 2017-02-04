В Украине на 25 лет введен запрет охоты на лосей

04.02.17 20:50Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Глава минэкологии страны Остап Семерак заявил, что приказ о запрете охоты на лосей предусматривает разработку программы по восстановлению популяции этих животных на территории Украины.

"Только что подписал соответствующий приказ, который предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет", — написал Семерак в Facebook.

Он сообщил, что приказ предусматривает разработку программы по восстановлению популяции этих животных на территории Украины.

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Суббота, 04.02.2017

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