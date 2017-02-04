Заробитчане второго сорта. Об украинцах за рубежом

04.02.17 20:20Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Украинцы, имеющие опыт работы за границей, в целом не готовы вернуться к поискам трудоустройства в Украине. 71% опрошенных хотели бы в будущем снова выехать на заработки.

Украинцы, имеющие опыт работы за границей, пока не видят перспектив в трудоустройстве в Украине, большинство из них хотели бы снова выехать на заработки. Хотя в дальних (и не очень дальних) странах им приходится сталкиваться со многими проблемами, в том числе и с проблемами психологического характера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Как пояснил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, опрос проводился в конце декабря 2016 года среди заробитчан, которые в течение последних пяти лет ездили на заработки и уже вернулись в Украину. Всего опросили 436 человек, ошибка выборки — не более 5%.

По результатам опроса, за границей украинские трудовые мигранты сталкиваются со многими проблемами, в том числе — с проблемами психологическими. К таковым социологи относят языковой барьер и ощущение второсортности — на эти пункты указали по 27% респондентов.

"Языковой барьер — решаемая проблема, если едешь за границу работать, будешь знать язык, на котором надо общаться. А ощущение второсортности — вот это, наверное, та психологическая проблема, с которой сталкивались все наши заробитчане, просто не все об этом будут говорить", — предположил Антипович, презентуя результаты исследования.

По его словам, мигранты сталкиваются также с такими проблемами (в порядке убывания), как отсутствие договора с работодателем (22%), плохие бытовые условия (18%), трудности с медицинским обеспечением (18%), неоплаченный сверхнормативный труд (13%), отказ в оплате труда (11%), дискриминация по национальному признаку (8%), проблемы с правоохранительными органами (6%). С проблемами рэкета и криминала сталкивались 2% опрошенных.

При этом 38% опрошенных сказали, что у них не было никаких проблем. По мнению Антиповича, это "очень оптимистичный показатель" — люди привыкают к новому обществу, "входят в среду, в том числе языковую среду".

"Поэтому, я считаю, мы потихоньку становимся частью, отчасти благодаря заробитчанам, Европейского Союза, в частности, и мирового сообщества", — сделал вывод социолог.

Куда едут, где работают

Впрочем, согласно результатам исследования, чаще всего украинцы выезжали не так уж далеко. Едут на заработки в Польшу (36%) и в Россию (25%). По 5% респондентов рассказали, что работали в Чехии и Германии, 3% — в Италии, а остальные — в других странах, преимущественно, Западной Европы.

Интересно, что почти 30% респондентов отказались отвечать на вопрос, в какую страну они выезжали на заработки. Вполне возможно, такая скрытность объясняется политической обстановкой: украинская власть заявляет, что идет "война с Россией". В то же время, по оценкам МИД Украины, на территории РФ находятся до 4 миллионов украинских граждан.

На каких работах заняты украинцы за рубежом? В основном в сфере строительства и ремонта (об этом сообщили 43% опрошенных) и на сельскохозяйственных работах (23%); 10% работали на дому; по 3% имели опыт работы в сфере IT, в сфере ухода за детьми, в ресторанном бизнесе; по 2% — работали в гостиничном бизнесе, офисными работниками, медицинским персоналом.

При этом большинство (77%) выезжали на сезонные работы, тогда как на постоянной основе работали только 15% респондентов.

Социологи выяснили, что украинцы, имеющие опыт работы за границей, в целом не готовы вернуться к поискам трудоустройства в Украине. Как сообщил Антипович, 71% опрошенных хотели бы в будущем снова выехать на заработки, 11% — скорее не хотели бы, и лишь 5% однозначно высказались против.

Напомним, по данным маркетинговой компании TNS, количество украинцев, которые бы хотели выехать за границу, за последние два года увеличилось более чем в полтора раза.

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