Сюрприз для николаевцев: на Намыве появится современная зона отдыха

04.02.17 17:31Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве в микрорайоне Намыв готовится реконструкция пляжа. Об этом в ходе бюджетной комиссии проговорился мэр Александр Сенкевич.

  • На Намыв у меня серьезные надежды, - сказал городской голова.

Он добавил, что сейчас глава района совместно с Департаментом ЖКХ разрабатывают план реконструкции пляжа. - Компания «Кофко агри» вышла с предложением и предоставила нам грантовые средства в размере 500 тысяч гривен. Остальное мы «добьем» из бюджета и сделаем нормальную рекреационную зону, где люди смогут отдыхать, - поделился планами Сенкевич.

В данный момент проект реконструкции проходит корректировку, так как были некоторые замечания управления архитектуры. Где конкретно будет располагаться новый пляж, мэр не уточнил, сказав, что хотел сделать сюрприз, но не сдержался и проговорился депутатам.

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Суббота, 04.02.2017

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