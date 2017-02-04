Сюрприз для николаевцев: на Намыве появится современная зона отдыха

В Николаеве в микрорайоне Намыв готовится реконструкция пляжа. Об этом в ходе бюджетной комиссии проговорился мэр Александр Сенкевич.

На Намыв у меня серьезные надежды, - сказал городской голова.

Он добавил, что сейчас глава района совместно с Департаментом ЖКХ разрабатывают план реконструкции пляжа. - Компания «Кофко агри» вышла с предложением и предоставила нам грантовые средства в размере 500 тысяч гривен. Остальное мы «добьем» из бюджета и сделаем нормальную рекреационную зону, где люди смогут отдыхать, - поделился планами Сенкевич.

В данный момент проект реконструкции проходит корректировку, так как были некоторые замечания управления архитектуры. Где конкретно будет располагаться новый пляж, мэр не уточнил, сказав, что хотел сделать сюрприз, но не сдержался и проговорился депутатам.