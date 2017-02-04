Главное управление ГФС в Николаевской области благодарит субъектов хозяйственной деятельности за сотрудничество и добросовестную уплату налогов в бюджет.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

В январе 2017 года органами ГФС в Николаевской области, с учетом таможенных платежей, в бюджеты всех уровней мобилизовано 823 млн. грн. налогов и сборов, в т.ч. в государственный - 501 млн. грн., что на 140 млн. грн. больше, чем в январе 2016 года.

Органами ГФС в Николаевской области в январе 2017 года, с учетом поступлений от больших налогоплательщиков, которые включены в Реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год и находятся на налоговом учете в г. Киеве и г. Одессе, в государственный бюджет мобилизовано свыше 307 млн. грн., что на 157 млн. грн. больше, чем в январе 2016 года.

По налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 213 млн. грн., что на 135 млн. грн., или в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

По налогу на прибыль, с учетом поступлений от крупных налогоплательщиков, обеспечено в государственный бюджет свыше 8 млн. грн., что почти на 3 млн. грн. больше аналогичного периода прошлого года.

Местные бюджеты Николаевщины в январе 2017 года получили 322 млн. грн., что на 118 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Весомым источником наполнения местных бюджетов остается налог на доходы с физических лиц, которого в январе 2017 года поступило 188 млн. грн., что на 60 млн. грн. больше аналогичного периода 2016 года.

Стоит отметить, что успешное наполнение местной казны свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти, которая предоставляет органам местного самоуправления возможность повышения уровня социальных гарантий граждан.