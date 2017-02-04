В МИД заступились за выходной на 1 мая

СМИ послали запрос в МИД по поводу декоммунизации 1 мая.

Издание Українські Новини сдалало запрос в МИД Украины по поводу 1 мая.

Напомним, законопроект О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях, опубликованый Украинским институтом национальной памяти, предусматривает отмену 1 мая.

В МИД подчеркнули, что 1 мая является выходным днем или праздничным (но рабочим) на государственном уровне в 54 странах мира.

Согласно ответу, 1 мая не отмечается в Организации Объединенных Наций, однако празднуется в 54 странах мира.

США и Канада в первый понедельник сентября отмечают День труда, который является выходным.

Также Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренада, Содружество Доминики, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия в первый понедельник мая отмечают May Day, который является выходным.

На Ямайке День труда отмечается 23 мая и считается официальным выходным.

Также День труда – официальный праздник и выходной в Австралии, однако отмечается местными штатами в разное время.

В 10 штатах Индии, где при власти находятся левые политические силы, 1 мая является региональным праздником и выходным.