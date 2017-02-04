Артем Ильюк занимается популизмом, «клеит политические ярлыки»,- заявил Дюмин

04.02.17 14:32Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин заявил, что народный депутат Артем Ильюк занимается популизмом, «клеит политические ярлыки» и пытается расколоть наметившуюся консолидацию между «Оппозиционным блоком» и мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Об этом Анатолий Дюмин написал в своем блоге

Депутат считает, что нужно просто выполнять свою работу и не пиариться. Анатолий Дюмин также заявил, что не следует свысока поучать депутатов городского совета — «не такие уж мы глупые».

И если в горсовете наметилась хоть какая-то консолидация, этот процесс можно только приветствовать. Наконец налаживается плодотворная работа, идут сложные переговорные процессы. Всё это дается непросто. И политические спекуляции в данной ситуации совершенно неуместны. Возможно, кое-кому выгодно, чтобы в городской власти был такой же «раздрай», как и прежде. Но мы, слава Богу, от него уходим. Вот и бюджет на этот год мы приняли вовремя, причем эффективный бюджет, сверстанный не в интересах отдельных лоббистов, а в интересах городской общины в целом. Мы и кадровые вопросы по вице-мэрам решили. Жаль, что некоторым эти подвижки, как кость в горле. То, что происходит сегодня в городской власти – это не банальные депутатские «договорняки» по принципу «ты – мне, я – тебе», а непростой путь поиска взаимоприемлемого компромисса. Поэтому, господа политики, занимайтесь своими вопросами, а мы будем заниматься своими. И не нужно нас учить. Мы сами готовы научить кого угодно, - написал Анатолий Дюмин.

При этом Анатолий Дюмин вспомнил историю с ремонтом во дворе по улице Космонавтов, 142а, где, по его словам, он вместе с руководителем николаевской городской организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Вячеславом Симченко за средства своих предприятий благоустроили двор. А в итоге на празднике по случаю завершения реконструкции двора, по словам Анатолия Дюмина, появился нардеп Артем Ильюк и принялся «выступать перед собравшимися с пламенной речью на тему «мы пахали».

Анатолий Дюмин также заявил, что его «крепко зацепила» статья Артема Ильюка по поводу детского сада №15. Он рассказал, что давно занимается проблемой этого детского сада, который находится на территории его избирательного округа. По его словам, на сегодняшний день этой проблемой занимается городской голова Александр Сенкевич, создана специальная рабочая группа во главе с его заместителем Евгением Шевченко.

Идет непростой переговорный процесс с собственниками, решается вопрос с финансированием, прорабатываются различные варианты… Словом, дело движется. И никто не занимается популизмом, не устраивает цирк. Идет конструктивный диалог, примитивные пиар-ходы здесь совершенно неуместны. И вот тут-то, когда вопрос находится в стадии решения, вновь неожиданно появляется господин Ильюк со своими публикациями. Складывается ощущение, что у него присутствует какое-то особое чутье – на чем бы еще можно хорошенько попиариться, - написал Анатолий Дюмин.

По его мнению, если бы народный депутат действительно всерьез озаботился проблемой детсада №15, он бы уже давно ее решил.

Но, как видно из его публикаций, Артем Александрович в прошлом году написал одно-единственное письмо городскому голове и решил, что свою работу он выполнил. Еще раз подчеркну: не мое право судить, что сделал и чего не сделал народный депутат. Но меня удивляет другое: почему целенаправленная работа подменяется пропагандистскими залпами в СМИ? Не нужно нас, депутатов горсовета, учить, как и что нам делать. Мы сами, поддерживая тесную связь с избирателями, знаем, какие у нас проблемы и как их решать. А если народный депутат искренне хочет кому-то помочь, я готов подкинуть идеи и конкретные адреса, - написал Анатолий Дюмин.

Как известно, в канун Нового года Николаевский городской совет голосами фракций «Оппозиционный блок» и «Самопомощь» утвердили структуру исполнительных органов и вице-мэром Николаева. Руководитель городской парторганизации «Блока Петра Порошенко» Вячеслав Симченко назвал это «свадьбой» «Оппоблока» и «Самопомощи».

Ранее руководитель фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов заявил, что ни о какой коалиции между его политической силой и партией «Самопомощь» не может идти и речи.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич также отрицает, что в городском совете появилась коалиция фракций «Самопомощи» и «Оппозиционного блока», о чем стали говорить после голосования за утверждение новых заместителей мэра. Мэр утверждает, что «Опозиционный блок» голосовал за своего кандидата – члена фракции Александра Омельчука, а «Самопомощь» откликнулась на просьбу – утвердить предложенных им людей.

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