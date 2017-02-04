«Ритуальный» Николаев: без кладбищ, крематориев и прав

На фоне разгорающихся скандалов вокруг нового кладбища будет нелишним рассмотреть проблему ритуальных услуг и всего, что с ними связано, в более широком аспекте, пишет "Новостной Николаев".

Итак, за прошедшие пару лет ситуация складывается совсем не радужная. Старые кладбища приходят в негодность. Прежде всего, это обусловлено их переполненностью. Хоронить становится просто негде. Об этом не раз заявляли сами представители ритуальных фирм. В частности, это Михаил Трофанюк:

– Если сейчас в экстренном темпе не будет производиться постройка нового кладбища, город захлебнётся в трупах. Это не преувеличение. Мы сейчас как выходим из ситуации? Есть Балабановка, на Балабановке мы уже распланировали и забрали под захоронение все возможные проезды, но чтоб можно было ездить и циркулировать по кладбищу. Сейчас происходит процесс переноса забора с целью прироста порядка гектара территории, нам это позволит продержаться некоторое время, — сказал он, добавив, что ежедневно в городе умирает около 30 человек.

И эти его слова – годичной давности.

В микрорайоне Соляные по ул. Береговой находится старое кладбище. Место захоронения расположено на обрывистом берегу Бугского лимана, в связи с чем надгробья, памятники и оградки постепенно «сползают» в пропасть. А в селе Лиманы Жовтневого района Николаевской области старое кладбище 18 века, где захоронены на берегу реки больные оспой и чумой размываются водой – могилы уходят в воду.

Сообщения об этом появились уже больше 2 лет назад.

Наконец, на этой неделе в соцсетях николаевцами была поднята тема создания крематория. В раннем христианстве кремация считалась признаком язычества. В 785 году под угрозой смертной казни Карл Великий запретил кремацию, и она была забыта примерно на тысячу лет. Возрождение кремации произошло в Европе во второй половине XVIII века. В это время быстро росли города. Кладбища не справлялись с постоянным потоком умерших. Появились братские могилы и захоронения рядом с домами. В настоящее время основные христианские конфессии допускают кремацию, основываясь, в частности, на словах раннехристианского церковного писателя Марка Минуция Феликса: «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле».

Что же было сделано чиновниками и властями для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?

Городской голова Александр Сенкевич в этом плане отличился больше всех. В июле 2016 года он предложил раскапывать захоронения, «за которыми никто не ухаживает» извлекать останки и хоронить их «компактно» в общих могилах. Таким образом мэр намерен решить проблему нехватки мест на городских кладбищах - освободившиеся площади, по замыслу Сенкевича, пойдут под новые захоронения. А в ноябре того же года заявил, что большинство горожан выступают категорически против крематория. При этом никаких акций или громких общественных негодований по поводу возможного открытия в Николаеве крематория нигде замечено не было. Более того – многие высказываются ЗА создание такого учреждения.

Очередным «гениальным» решением властей было обустройство нового кладбища неподалёку от жилого микрорайона Кульбакино. Вообще-то издавна близость кладбищ к жилым домам порой вызывала даже эпидемии среди местных жителей. Были времена, когда из-за подобных решений редко кто умирал естественной смертью. Однако, увидев вполне логичное негативное отношение жителей данного микрорайона, представители власти машут руками – мол, вот какой у нас народ, опять ему что-то не так.

Что поделать…Ну конечно, им плохой народ попался! Так же легче свои провалы списывать. Вот так и выходит, что на сегодняшний день у Николаеве нет ни новых нормальных кладбищ, ни крематория, ни права выбора способа захоронения умерших близких людей.