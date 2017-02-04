Ученые посчитали, какое количество часов в неделю можно работать

Австралийские ученые выяснили, какое количество часов в неделю человеку нужно работать без ущерба для здоровья.

Максимальное количество часов в неделю, которые человек в среднем может посвящать работе без риска для здоровья, составляет 39 часов. Превышение этого уровня может быть небезопасно как для физического, так и для психологического состояния работника, утверждают специалисты из Австралийского национального университета.

К такому выводу ученые пришли по итогам исследования, в котором приняли участие 8 тысяч человек.

Авторы исследования категорически не согласны с мнением, что долго и напряженно работающие люди достигают максимальных результатов. По сведениям экспертов, производительность труда является эффективной только в том случае, если у работника есть возможность восстанавливать силы после трудовой смены.

Сильная загрузка в рабочее время может привести к развитию психологических и физических болезней, поскольку в этом случае человек будет уделять меньше внимания вопросам гигиены и питания.

Надо сказать, что эксперты в своем исследовании дифференцируют рабочую нагрузку в зависимости от занятости по дому.

В частности, специалисты указывают на то, что женщинам, которые, как правило вынуждены в нагрузку к работе заниматься домашними делами, готовкой и уборкой, рекомендована 34-часовая рабочая неделя.

Отмечается, что годом ранее, другая группа специалистов, представляющих Мельбурнский институт, пришла к выводу, что оптимальная продолжительность рабочей недели для людей старше 40 лет должна в сумме составлять 25 часов, распределённых между тремя рабочими днями. Как показало исследование учёных, именно такое количество рабочих часов позволяло одновременно держать мозг человека «в тонусе», и при этом не приводить к его переутомлению. Люди, работавшие по 25 часов в неделю, показывали наиболее высокие результаты при прохождении тестов на интеллект.