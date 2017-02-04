«Вы знаете, где находится микрорайон «Ялты»?», - Сергей Карцев

04.02.17 12:07Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев дал советы заместителю городского головы Антону Турупалову, как управлять транспортным управлением и рассказал о правилах хорошего тона.

Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передают " Новости.N".

На комиссию с докладом о положении по вопросам управления транспортного комплекса пришел иногородний вице-мэр Антон Турупалов. К новоиспеченному заму Сенкевича у члена комиссии Сергея Крацева была масса предложений. Депутат настаивал, что городу необходимо воплощать в жизнь идею с речным транспортом. По мнению Сергея Николаевича это улучшит не только экономику города, но и завлечет туристов, и уж тем более облегчит жизнь николаевцам.

-Мы с трёх сторон окружены водой, а у вас абсолютно ни порты, ни речные перевозки никак не отражаются. По моей просьбе, «Агентство развития» подготовило перечень гидротехнических сооружений, называется это в простонародье причалы, и у Гошовского есть справка о их состоянии. Также мною было предложено и мы разрабатываем внутри границ города Николаева 14 маршрутов, которые позволят за 3 гривны перевозки людей, допустим с Намыва на Корениху. Это экономит тридцать минут времени, - поделился своими наработками Сергей Николаевич.

Сам Антон Турупалов в своем положении почему-то не внес речные перевозки и порты, поэтому на протяжении всего диалога с депутатами, ему только и оставалось, что покорно кивать головой.

Забавный момент, который не остался без внимания, это плохое знание города молодым одесситом. Когда Сергей Карцев спросил «Вы знаете, где находится микрорайон «Ялты»?», Турупалов задумался, а потом неуверенно кивнул, мол, знаю. Спустя пять минут вице-мэра осенило: «я там был»,- сказал Турупалов, когда вопрос о знании микрорайона «Ялты» отпал сам собой.

В ходе общения произошел и небольшой инцидент, который возмутил абсолютно всех членов комиссии. Во время рассказа о том, почему Турупалову необходимо внедрять речной транспорт, вице-мэру позвонили на мобильный телефон. Вместо того, чтобы не ответить или сбросить вызов, молодой заместитель, решил что можно ответить, в то время, когда ты находишься на заседании комиссии. Сам Турупалов сидел как раз возле Сергея Николаевича, который в момент звонка проводил ему ликбез на тему: "как сделать лучше".

Председатель комиссии Александр Бернацкий сделал замечание неопытному вице-мэру. Но Антон Турупалов заявил, что он просто попросил перезвонить, а не провел полноценную беседу по сотовому. Александр Викторович попросил повторить то, о чем ему говорил депутат. "Он читал пункт 2.1.", - ответил Турупалов, чем рассмешил всех присутствующих.

Сергей Карцев в очень сдержанной форме попросил вице-мэра научиться вести себя корректно. Заму Сенкевича ничего больше не оставалась, как извиниться — что он и сделал.

В итоге, депутаты отправили вице-мэра доделывать положение и внести в него все озвученные корректировки.

Стоит отметить, что депутат Карцев ранее занимал должность заместителя городского головы по вопросам торговли и транспорта.

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