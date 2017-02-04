Грозов напомнил Сенкевичу о договоренностях с "Николаевгазом" . Видео

04.02.17 11:31Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Во время заседания бюджетной комиссии, которая состоялась вчера, депутат от оппозиции Артем Грозов напомнил мэру города, присутствующему на заседании, о том, как тот заявил о достигнутых договоренностях с «Николаевгазом» — по поводу платы населения за газ, сообщает "БлинКом"

«Вы говорили, что нашли с «Николаевгазом» общий язык», — напомнил депутат, при этом отметив,что по сегодняшний день горожане получают платежки с астрономическими суммами.

В ответ Александр Сенкевич сказал, что договоренности на самом деле были, однако Стегний, с которым мэр вел переговоры в этом вопросе, в настоящее время уволен.Точнее — его с 1 февраля уволили. Фактически это могло быть связано с итогами его переговоров с городской властью Николаева.

Как сказал Сенкевич, он сделал вывод, что в «Николаевгазе» не любят порядочных людей», которым он считает Стегния.

«Есть монополист, который просто «выкручивает» горожанам руки, и кладет развитие своего бизнес на их плечи», — заявил мэр.

В ходе обсуждения вопроса депутат Артем Грозов предложил возобновить переговорный процесс с руководством предприятия-монополиста и напомнить тому о достигнутых ранее договоренностях в интересах горожан. Мэр поддержал предложение оппозиционера, а тот, в свою очередь, добавил: если будет нужна поддержка горожан, за этим дело не станет.

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Суббота, 04.02.2017

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