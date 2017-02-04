Николаевцы почтили память известного музыканта

3 февраля, в ночном клубе «Caprica» собралось немало поклонников творчества Андрея Кузьменко (Скрябина).

Как сообщают " Николаевские известия", николаевцы пришли, чтобы почтить память погибшего два года назад вокалиста известной рок-группы «Скрябин» и композитора Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина). Организаторами мероприятия выступили общественная организация «UP» совместно с ночным клубом «Caprica».

Начался концерт просмотром документального фильма о жизни Андрея Кузьменко. Оригинальные кавер-версии известных всем песен группы «Скрябин» исполнили молодые николаевские группы «Без назви», «Radiostars», «Маманесла», «Скальп Конкистадора». В этот вечер звучали как известные его песни, так и те, которые он исполнял в начале своей музыкальной карьеры.

Кроме того, ведущие вечера рассказывали интересные истории, которые происходили во время концертов группы «Скрябин» в Николаеве. На сцене был установлен экран, где демонстрировали фотографии из жизни Кузьмы. Душевная атмосфера, искренняя любовь и горечь сожаления, все это присутствовало во время проведения концерта.