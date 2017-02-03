За чужой счет. Жизнь президентов США на пенсии

В соцсетях обсуждают каникулы Барака Обамы после ухода с поста президента.

Президенты США после окончания своего срока, как известно, получают пенсию, бесплатное лечение и другие привилегии. О зарабатывании себе на жизнь бывшие американские лидеры беспокоятся меньше и больше отдыхают.

Накануне соцсети обсуждали фотографии Барака Обамы на Британских Виргинских островах. Пользователи удивились, что Обама надел кепку козырьком назад. Они предположили, что таким образом он включил "режим отпуска".

Корреспондент.net решил разобраться, где живут и чем занимаются президенты США на пенсии.

Вдохновитель либералов Барак Обама

Незадолго до окончания своего срока Обама пообещал своей супруге Мишель каникулы сразу после того, как они покинут Белый дом. Он тогда отметил, что первые две недели после сложения полномочий он намерен отсыпаться.

Отдыхать бывший американский лидер решил на частном острове Некер в Атлантическом океане, принадлежащем миллиардеру Ричарду Брэнсону, основателю компании Virgin Group.

Этот остров был необитаем, пока в 1978 году Брэнсон не купил его за 180 тысяч долларов. Три года ушло на то, чтобы сделать из Некера частный курорт, а на обустройство вилл миллиардер потратил десять миллионов доллров.

Аренда жилья на острове начинается от 4280 долларов за ночь при минимальном бронировании недельного пребывания.

А целиком остров Некер обойдется в 78 тысячи в день

Всего на острове может находиться 34 гостя, к услугам которых будут два пляжа, несколько бассейнов, личный повар и около ста человек персонала.

При этом неизвестно, прибыли ли супруги Обама на остров Некер по приглашению Брэнсона или заплатил за отдых. Отметим, что пенсия Обамы составит 205,7 тысяч долларов в год, еще 20 тысяч ежегодно будет получать Мишель как первая леди США.

Кроме того, государство будет оплачивать расходы супружеской пары на содержание офиса и зарплаты сотрудникам, поездки, а также предоставит пожизненную охрану Секретной службы. На этом острове и засняли Обаму в кепке, шортах и темных очках. Он поздоровался с отдыхающими и принял от них пожелания хорошо отдохнуть.

Обычно чета Обама проводила свой отпуск на гавайском острове Оаху. Там они арендовали дом вблизи пляжа Кайлуа. По данным Daily Mail, однажды зимние каникулы президента обошлись налогоплательщикам в четыре миллиона долларов.

Однако чем конкретно будет заниматься 44-й президент США, пока неизвестно. В одном из интервью он говорил, что видит себя будущим наставником в деле перестройки Демократической партии. "Я хочу заниматься подготовкой нового поколения перспективных кадров. У нас есть невероятно талантливые молодые люди, энтузиасты", - говорит Обама.

Но первый год после президентства он планирует посвятить себя новой книге. Обама известен как автор трех литературных работ.

Первая из них вышла еще в 1995 году - после того, как в 1990 году 28-летний Обама впервые стал президентом, хотя только лишь журнала The Harvard Law Review, но это также большое достижением.

Автобиографическая книга называлась "Мечты моего отца". В ней Обама рассуждал о расовой идентичности, о своем отце, который был для него фигурой скорее мифической. В 2007 году вышла книга "Дерзость надежды", которая исполнилась через год. В 2010 году вышла третья книга "О тебе пою: послание к моим дочерям"

Семья Обамы решила не покидать Вашингтон, пока младшая дочь Саша не закончит школу. Они переехали в престижный район Калорама в роскошный особняк стоимостью 5,3 миллиона долларов.

Резиденция площадью 2,8 тысячи квадратных метров разделена на девять жилых комнат и восемь ванных.

Техасский художник Джордж Буш-младший

После ухода из Белого дома Джордж Буш-младший с семьей переехал в город Даллас штата Техас. Согласно докладу исследовательской службы конгресса, всего на выплаты Бушу в период с 2009 по 2015 год США потратили 8,3 миллиона долларов.

Он приобрел участок в 50 соток, на котором стоит дом площадью 790 квадратных метра. Недвижимость обошлась бывшему президенту примерно в 3,5 миллиона долларов.

В доме четыре спальни, каждая из которых оборудована ванной комнатой, есть камин, бассейн, гараж и два парковочных места. На пенсии бывший президент часто бывая на местных мероприятиях и приглашая соседей на барбекю.

Буш-младший занимается благотворительностью. В частности, собирает средства для раненых ветеранов, в том числе для участников ежегодного 100-километрового заезда на горных велосипедах и гольф-турнира Warrior Open.

А еще он ездил в Африку, чтобы продвигать программы изучения рака шейки матки и посттравматического стресса.

Кроме того, Буш-младший учредил президентскую библиотеку и Институт политических исследований имени самого себя. Среди главных направлений учереждений - образование, всемирное здравоохранение, гражданские свободы и экономический прогресс.

Также доход Бушу-младшему приносят платные выступления и доходы от публикаций мемуаров "Моменты принятия решений".

Он сильно увлекся живописью. Пишет портреты мировых лидеров, с которыми встречался. Также рисует собак и пейзажи.

В 2014 году в Президентской библиотеке впервые открыли выставку его работ под названием "Искусство лидерства: личная дипломатия президента".

Человек-носки Джордж Буш-старший

Джордж Герберт Уокер Буш ушел с поста президента США в 1993 году. Сейчас ему 92 года и из-за болезни Паркинсона ему приходится передвигаться в инвалидном кресле.

После президентства Джордж Буш вместе с женой вернулся в родной Хьюстон. Помимо выплат от государства его доход пополнялся и за счет платных лекций.

Он также занимался политическими консультациями своих сыновей и созданием президентской библиотеки и музея.

Главной фишкой Буша-старшего на пенсии стали носки - им посвящаются целые фоторепортажи.

Он умеет вдохновлять. К примеру каждые пять лет Буш-старший отмечает свой день рождения прыжком с парашютом.

Саксофонист Билл Клинтон

Клинтон с женой Хиллари живут в Вашингтоне в кирпичном коттедже с пятью спальнями, площадь которого составляет около 500 квадратных метра. Он оценивается примерно в три миллиона долларов.

Клинтон также читает платные лекции, вероятно, чтобы погасить долги из-за судов по "делу Левински".

Кроме того у Клинтонов есть фонд, занимающийся борьбой с ВИЧ, изменениями климата, а также с бедностью.

Он не оставил свое любимое хобби - саксофон. Напомним, что в 1992 году во время избирательной кампании он сыграл на саксофоне в The Arsenio Hall Show.

Решатель конфликтов Джимми Картер

Президентом США с 1977 по 1981 год был Джимми Картер. Сейчас ему 92 года, и он все еще занимается политическими вопросами.

За свою миротворческую деятельность в 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека".

Уйдя с поста президента США в 1982 года Картер занимался преподавательской работой в Университете Эмори в Атланте.

В том же году им был основан неправительственный институт Центр Картера, целью которого является осуществление правозащитной и благотворительной деятельности.

В отставке экс-президент занимался решением гуманитарных вопросов в Эфиопии, Уганде, Боснии, Судане и других странах в составе миротворческих миссий, выступал в качестве наблюдателя на выборах в различных государствах.

В частности, как правозащитник Картер добился освобождения американского гражданина из тюрьмы КНДР. Он лично приезжал в Пхеньян в 2010 году.

Картер опубликовал более 20 книг, в том числе мемуары, сборник стихотворений и книгу для детей, которую проиллюстрировала его дочь.