В Николаеве состоялась благотворительная акция «От сердца к сердцу»

Ученики и педагоги николаевской школы № 25 при поддержке отдела по делам молодежи, культуры, семьи и спорта администрации Заводского района организовали акцию "От сердца к сердцу".

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Во время проведения акции собраны вещи, обувь, игрушки, средства гигиены, которые были переданы 12 многодетным семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и Заводской районной организации «Союз организаций инвалидов Украины».

"Администрация Заводского района выражает искреннюю благодарность за активное участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу» руководству и учащимся общеобразовательной школе № 25 (директор Анжела Пиляева)", - говориться в сообщении.