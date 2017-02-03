В Николаеве состоялась благотворительная акция «От сердца к сердцу»

03.02.17 20:28Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Ученики и педагоги николаевской школы № 25 при поддержке отдела по делам молодежи, культуры, семьи и спорта администрации Заводского района организовали акцию "От сердца к сердцу".

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Во время проведения акции собраны вещи, обувь, игрушки, средства гигиены, которые были переданы 12 многодетным семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и Заводской районной организации «Союз организаций инвалидов Украины».

"Администрация Заводского района выражает искреннюю благодарность за активное участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу» руководству и учащимся общеобразовательной школе № 25 (директор Анжела Пиляева)", - говориться в сообщении.

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