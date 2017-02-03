В ДНР озвучили потери за неделю

Сепаратистское командование заявило о гибели 18 "бойцах ДНР".

Так называемый замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о потерях сепаратистов.

"С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе села Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. Наши потери при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных", - сказал он.

Также в ДНР похвастались, что "потери противника в разы превышает республиканские".