20.01.17 22:064760
В ДНР озвучили потери за неделю
|03.02.17 19:15
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Сепаратистское командование заявило о гибели 18 "бойцах ДНР".
Сепаратистское командование заявило о гибели 18 "бойцах ДНР".
Так называемый замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о потерях сепаратистов.
"С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе села Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. Наши потери при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных", - сказал он.
Также в ДНР похвастались, что "потери противника в разы превышает республиканские".