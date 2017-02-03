20.01.17 22:064760
В Николаевской области суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика «ДНР» по кличке «Змей»
|03.02.17 18:42
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На Николаевщине освободили от уголовной ответственности бывшего боевика, который добровольно вышел из рядов террористической организации «ДНР», пишет "Центр журналистских расследолваний"
На Николаевщине освободили от уголовной ответственности бывшего боевика, который добровольно вышел из рядов террористической организации «ДНР», пишет "Центр журналистских расследолваний"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Продолжается процедура освобождения участников незаконных вооруженных военных формирований террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» от уголовной ответственности в случаях, если они самостоятельно добровольно вышли из рядов таких формирований, не принимали участия в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, их действия не повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, вернулись на подконтрольную органам власти Украины территорию и сообщили правоохранительные органы о существовании таких формирований и подтвердили свое участие в них.
Так, житель Николаева, 1989 г.р., добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного военного формирования «Оплот» террористической организации «ДНР» на должность танкиста - наводчика, где в период с июня 2014 по август 2014 года и с мая 2015 по октябрь 2015 года, получив форменную одежду, военное снаряжение и оружие, осуществлял пропускной режим, нес караульную службу, принимал участие в тренировках на полигоне с помощью тяжелой военной техники и другого стрелкового оружия, принимал участие в проведении хозяйственных работ. В то же время, участия в боевых действиях против военнослужащих сил АТО и нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан он не принимал, его действия не привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.
Впоследствии, изменив взгляды на деятельность незаконного вооруженного военного формирования «Оплот» террористической организации «ДНР», человек добровольно вышел из его рядов. Вернувшись в город Николаев, бывший боевик сообщил правоохранительным органам о существовании указанного незаконного вооруженного формирования и о своем участии в нем.
Согласно закона, по согласованию с прокуратурой Николаевской области, суд освободил от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.260 УК Украины бывшего боевика с идентификационным позывным «Змей».
«Этот пример - один из путей возвращения к мирной жизни и получения шанса на новую жизнь», - говорится в сообщении прокуратуры.