ПАО «Николаевгаз» остался без руководителя — предыдущего уволили с должности 1 февраля

03.02.17 18:23Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Председателя правления ПАО «Николаевгаз» Богдана Стегния уволили с должности.

Об этом сегодня, 3 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования и бюджета рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает корреспондент Шиповника.

По словам мэра, Стегния уволили с должности еще 1 февраля, а также напомнил о том, как в конце ноября прошлого года Стегния убедили не устанавливать повышенные тарифы для горожан, отказавшихся ставить подомовые счетчики.

Напомним, в январе сообщалось, что ГАСИ оштрафовала ПАО «Николаевгаз» на 360 тысяч гривен.

В октябре прошлого года жители одного из домов Николаева устроили «разборки» с рабочими, которые «втихаря» пытались установить газовый счетчик.

Ранее, нардеп Артем Ильюк сообщил, что действия ПАО «Николаевгаз» по отказу в установке индивидуальных счетчиков населению в многоквартирных домах и навязывание подомовых счетчиков нарушает минимум три Закона Украины.

После этого, в защите прав николаевцев на индивидуальные газовые счетчики народный депутат дошел до Кабмина и обсудил проблему с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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