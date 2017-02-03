В Николаевской области хотят заменить 16 главврачей

03.02.17 17:52Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской облгосадминистрации анонсировали начало проведения конкурсных отборов на должности руководителей коммунальных медицинских учреждений области, старт которому был дан еще в августе прошлого года.

Об этом сообщает сайт "ПН" со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА. Так, 6 февраля в 10.00, в малом зале облгосадминистрации (4 этаж) состоится первый этап конкурсных отборов на замещение вакантных должностей:

  • Главного врача областной стоматологической поликлиники;

  • Главного врача Николаевской областной станции переливания крови;

  • Главного врача Николаевского областного наркологического диспансера;

  • Главного врача Николаевской областной психиатрической больницы №2;

  • Начальника Николаевского областного центра здоровья;

  • Главного врача областного врачебно-физкультурного диспансера;

  • Главного врача областного центра медико-социальной экспертизы;

  • Главного врача Николаевского областного дома ребенка;

  • Главного врача Николаевского областного противотуберкулезного диспансера.

7 февраля в 10.00, в малом зале облгосадминистрации (4 этаж) состоится первый этап конкурсных отборов на замещение вакантных должностей:

  • Главного врача Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;

  • Главного врача Николаевской областной детской больницы;

  • Главного врача Николаевской областной детской инфекционной больницы;

  • Главного врача Николаевской областной психиатрической больницы № 1.

8 февраля в 10.00, в малом зале облгосадминистрации (4 этаж) состоится первый этап конкурсных отборов на замещение вакантных должностей:

  • Директор областной научной медицинской библиотеки;

  • Главного врача областной офтальмологической больницы;

  • Главного врача Николаевской областной инфекционной больницы.

9 февраля в 10.00, в малом зале облгосадминистрации (4 этаж) состоится первый этап конкурсного отбора на замещение вакантных должностей:

  • Главного врача Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки»;

  • Главного врача Николаевской областной больницы.

Как отметили в Николаевской ОГА, к обсуждению кандидатур приглашаются представители СМИ, общественные активисты, эксперты и граждан, которые неравнодушны к будущему коммунальных учреждений. Для получения более подробной информации обращаться по телефону: (0512) 37-34-41.

Как пояснили в пресс-службе Николаевской ОГА, согласно распоряжения, которое опубликовано на сайте облгосадминистрации, за подписью первого заместителя главы ОГА Вячеслава Боня, следует, что был утвержден новый состав комиссии по отбору руководителей медицинских учреждений области. Комиссию возглавил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив.

Стоит отметить, что принимать участие в конкурсном отборе будут те кандидаты, которые подавали документы в августе 2016 года. Соответственно речь идет не о новом конкурсе, а о продолжении конкурсного отбора, который стартовал еще при бывшем тогда главой Николаевской ОГА Вадиме Мерикове.

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