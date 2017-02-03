ОБСЕ: в Авдеевке возникла угроза экологической катастрофы

Обострение ситуации в Авдеевке привело к угрозе экологической и гуманитарной катастрофы, заявил зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Его слова приводит РИА Новости.

"Боевые действия, которые происходят в городской промышленной зоне, объекты инфраструктуры, водо-, электро- и газоснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети", - сказал Хуг.

По его словам, наблюдатели миссии фиксируют использование всех видов вооружения в Донбассе.

Хуг также подчеркнул, что обострение ситуации в Авдеевке спровоцировали "определенные лица". Он добавил, что люди "в униформе и костюмах, которым поручено принятие важных решений" должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки.

Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали присутствие танков и реактивных систем залпового огня в контролируемой Киевом Авдеевке. Артиллерийские установки, которые находились в зоне прекращения огня в районе Макеевки и Ясиноватой, были также обнаружены и на территориях, которые контролируются отрядами ДНР.