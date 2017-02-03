Благодарность за добро

03.02.17 16:15Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня директор Николаевского приюта для пожилых людей и инвалидов Владимир Яковлевич Власов вручил грамоту главе общественной организации «Миколаїв - єдина родина» Владиславу Чайке.

Таким образом подопечные приюта отблагодарили за большой вклад благоустройста территории, за великодушие, милосердие и теплоту, которую дарят обитателям этого дома общественная организация.

  • Николаевский приют для пожилых людей и инвалидов, что находится на улице 2-й Набережной, считается «крестником» нашего ушедшего из жизни мэра Владимира Чайки - сказал директор приюта.

  • С самых первых дней нашего существования Владимир Дмитриевич заботился о нас. Часто приезжал к нам, своим «подшефным», по-семейному, вместе с сыном, Владиславом, - в праздничные дни и в будни, уделял внимание каждому, расспрашивал о проблемах, делал подарки. Словом, старался сделать жизнь одиноких людей, оставшихся без родных и близких, более комфортной, уютной, более домашней.

  • Даже в последнее свое посещение Владимир Дмитриевич вместе с Владом привез нам очередной подарок - телевизор с большим экраном, - вспоминает Владимир Яковлевич. Он не только благоустраивал наш дом, но и думал о духовных потребностях людей, уважал их память. Рядом с нашим корпусом выросла часовня, появился памятный знак воинам-освободителям Николаева, тем десантникам, которые высадились здесь и принимали первый бой с врагом.

Так потихоньку обустраивалась наша «территория добра», распространившаяся и на соседний микрорайон. Для детишек, которые в нем живут с нами по соседству, была оборудована детская площадка. А сегодня эти добрые традиции отца продолжил его сын, руководитель общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владислав Владимирович Чайка.

Он часто встречается с обитателями нашего приюта. Так же, как и прежде, интересуется нашими проблемами, помогает их решать. Он и представители его организации ухаживают за садом, помогают в решении всех наших дел и часто дарят теплоту неформального общения, когда со сладостями и другими гостинцами запросто приезжают к нам на чай. И все мы знаем, что это не пиар, а потребность души - отогреть одинокую старость.

И наша «Благодарность» малая часть той благодарности, которую весь наш коллектив может выразить сегодня нашим шефам, нашим давним друзьям.

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