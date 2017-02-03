УИНП опубликовал проект нового календаря праздников

03.02.17 15:30Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им проект закона Украины о государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях. Проект закона опубликован на сайте УИНП.

В УИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье.

Исключение составят Рождество и Пасха.

Уточняется, что отмена международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие) не предусматривается.

Однако количество праздничных выходных дней изменится с 11 до 9.

Вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день 9 марта.

Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день.

Выходной день 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения.

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