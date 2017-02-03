Сколько стоит получить дефицитную профессию

03.02.17 14:26Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Швеи в дефиците. Но старая схема - пройти полный курс и стать специалистом - не работает. Единицы готовы пройти курс и освоить базовые навыки. Об этом в комментарии рассказала Полина Башкина, основательница швейного коворкинга "Шить легко".

"За год работы к нам обратились 12 компаний. Ищут швей. Обращаются ателье, цеха по пошиву одежды, которые имеют собственный бренд или шьют на заказ.

Просят подготовить учениц в короткие сроки. Готовы брать на работу тех, кто только что прошел практику. Доучивают уже в процессе работы", - рассказывает она.

В прошлом году в Киеве открыла первый в Украине швейный коворкинг. Аренда швейной машинки в час стоит 55 гривен. Параллельно работают курсы шитья.

Месяц обучения стоит 990-1250 гривен. Продолжаются от полутора до трех месяцев. Сумки учат шить полтора месяца. Белье и трикотаж - два, юбки, платья, рубашки - три месяца.

"Единицы готовы пройти курс и освоить базовые навыки. Базовый уровень состоит из изучения юбок, брюк, рубашек и платьев. После этого учатся шить пиджаки, пальто, плащи. Это - азы. После этого курса мы готовы рекомендовать швей партнерам.

Большинство хотят научиться шить что-то одно и открыть собственный бизнес. Не хотят идти наемным сотрудником, а работать на себя. Учатся шить нижнее белье, свитшоты или детскую одежду. И начинают их продавать через интернет", - говорит Полина Башкина.

По ее словам, большинство учениц курсов шитья приходят научиться шить для себя и родных. Впоследствии многие из них открывают собственный бизнес или имеют с того подработка.

"В магазинах одежду неоправданно дорогой. Трудно найти что-то нестандартное фигуру. Есть однодневные курсы для тех, кто хочет попробовать себя в новом занятии. За день можем пошить свитшоты или пальто.

Приходят с тканью, а уходят с готовым пальто. Удивляются, почему учат шить платье по 8 часов. Мол, почему нельзя за два? Хотят быстрого результата. Свои работы выкладывают в соцсети. Так получают первые заказы и начинают собственное дело", - рассказывает основательница" шить легко ".

В ателье и цехах в среднем предлагают от 4 до 8 тысяч гривен. Работодатели требуют простых навыков - уметь делать прямую строчку, пришивать пуговицы, крючки, вспарывать, оверлочиты.

В этом просят научить в короткие сроки. С такими навыками вступают помощниц швей. Тогда профессиональная швея сможет сделать сложную работу на свадебных, вечерних платьях или других сложных изделиях.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

17:19«Гамбург» - «Байер» 03.02.2017: Прогноз, трансляция матча, ставки букмекеров

17:19Стали известны подробности покушения на владельца похоронного бюро

17:04Лукашенко признался, что носит белорусский костюм, но импортную рубашку

16:55В Калифорнии мужчина забросил в наполненный людьми ресторан бомбу

16:50Тисячі блакитних медуз винесло на пляж Австралії

16:45Гречневая диета на 7 дней — худеем быстро и без голода

16:37США и Россия говорят, а Украине приходится воевать - The Economist

16:15Благодарность за добро

16:10На Николаевщине почтальон присвоила пенсии восьми стариков

15:55Сенкевич следит за состоянием дел на "Николаевоблтеплоэнерго", которое готовится к переходу в городскую коммунальную собственность

15:45Сегодня родился немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша Феликс Мендельсон

15:36Новому поколению людей не нужно будет уметь управлять автомобилем, — эксперты

15:30УИНП опубликовал проект нового календаря праздников

15:22Представлены беспроводные наушники с солнечными батареями

15:19Разведка обнаружила признаки подготовки РФ к наступлению на Донбассе

15:00Злоумышленник оплатил свои покупки банковской картой президента Эстонии

14:52Киев заявил о боях по всей линии соприкосновения в Донбассе

14:4719-летний николаевец сядет на несколько лет из-за девушки

14:34В Киеве залили краской и заварили двери банка РФ

14:26Сколько стоит получить дефицитную профессию

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 17:281300

Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

20.01.17 17:431420

Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

20.01.17 17:541340

В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

20.01.17 18:151560

Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

Самые читаемые

25.01.17 09:2213300

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418510

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475910

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255850

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама