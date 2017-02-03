Сколько стоит получить дефицитную профессию

Швеи в дефиците. Но старая схема - пройти полный курс и стать специалистом - не работает. Единицы готовы пройти курс и освоить базовые навыки. Об этом в комментарии рассказала Полина Башкина, основательница швейного коворкинга "Шить легко".

"За год работы к нам обратились 12 компаний. Ищут швей. Обращаются ателье, цеха по пошиву одежды, которые имеют собственный бренд или шьют на заказ.

Просят подготовить учениц в короткие сроки. Готовы брать на работу тех, кто только что прошел практику. Доучивают уже в процессе работы", - рассказывает она.

В прошлом году в Киеве открыла первый в Украине швейный коворкинг. Аренда швейной машинки в час стоит 55 гривен. Параллельно работают курсы шитья.

Месяц обучения стоит 990-1250 гривен. Продолжаются от полутора до трех месяцев. Сумки учат шить полтора месяца. Белье и трикотаж - два, юбки, платья, рубашки - три месяца.

"Единицы готовы пройти курс и освоить базовые навыки. Базовый уровень состоит из изучения юбок, брюк, рубашек и платьев. После этого учатся шить пиджаки, пальто, плащи. Это - азы. После этого курса мы готовы рекомендовать швей партнерам.

Большинство хотят научиться шить что-то одно и открыть собственный бизнес. Не хотят идти наемным сотрудником, а работать на себя. Учатся шить нижнее белье, свитшоты или детскую одежду. И начинают их продавать через интернет", - говорит Полина Башкина.

По ее словам, большинство учениц курсов шитья приходят научиться шить для себя и родных. Впоследствии многие из них открывают собственный бизнес или имеют с того подработка.

"В магазинах одежду неоправданно дорогой. Трудно найти что-то нестандартное фигуру. Есть однодневные курсы для тех, кто хочет попробовать себя в новом занятии. За день можем пошить свитшоты или пальто.

Приходят с тканью, а уходят с готовым пальто. Удивляются, почему учат шить платье по 8 часов. Мол, почему нельзя за два? Хотят быстрого результата. Свои работы выкладывают в соцсети. Так получают первые заказы и начинают собственное дело", - рассказывает основательница" шить легко ".

В ателье и цехах в среднем предлагают от 4 до 8 тысяч гривен. Работодатели требуют простых навыков - уметь делать прямую строчку, пришивать пуговицы, крючки, вспарывать, оверлочиты.

В этом просят научить в короткие сроки. С такими навыками вступают помощниц швей. Тогда профессиональная швея сможет сделать сложную работу на свадебных, вечерних платьях или других сложных изделиях.