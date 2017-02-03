Евгения Вербина уволят из-за коррупции

03.02.17 13:09Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Главу Новоодесской райгосадминистрации Николаевской области будет уволен в связи с подозрениями в коррупции, передает "Инше.ТВ".

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко во время рабочего совещания по вопросам создания центра реабилитации для участников АТО.

«Все знали информацию по голове Новоодесской РГА Евгению Вербину. Поэтому я дал поручения и сегодня мы имеем определенный результат. Факт имеет место, поэтому он уволен с занимаемой должности. По другим вопросам ответ даст прокуратура и суд», — сказал Савченко.

Он отметил, что так будет с каждым взяточником.

Из неофициальных источников стало известно, что данная реакция руководителя области вызвана тем, что на днях правоохранители задержали жителя Новой Одессы с взяткой в 500 долларов. Эти деньги тот якобы вез председателю РГА. Хотя правоохранители пока не дают никаких комментариев по поводу этого задержания, ссылаясь на тайну расследования.

В пресс-службе ОГА также отметили, что пока еще нет официального распоряжения об увольнении председателя РГА.

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