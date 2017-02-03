Непогода в Украине. Движение ограничено в шести областях

03.02.17 13:09Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Водителей просят быть внимательными на дорогах из-за гололедицы.

Укравтодор из-за неблагоприятных погодных условий ограничил в пятницу, 3 февраля, движение транспорта в шести областях.

Так, частичное ограничение движения транспорта введено в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Закарпатской, Киевской и Житомирской областях, сообщает пресс-служба компании.

В частности, в Винницкой области ограничили движение автобусов по всей сети дорог общего пользования с 6:00. В Хмельницкой области ограничено движение тяжеловесного транспорта и автобусов по дорогам местного значения с 5.00.

В Черкасской области с 6.30 введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

В Киевской области ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на автодорогах местного значения. Ограничение движения для автобусов на автомобильных дорогах местного значения введено также и в Житомирской области.

Кроме того, в Закарпатской области частичное перекрытие дорог вызвано сходом снежных лавин. В частности, перекрыто для транспорта движение по дороге Свалява-Мукачево.

Ранее в Винницкой области из-за гололедицы столкнулись три автобуса и автомобиль – погиб один, травмированы два человека.

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