Николаевская моложедь поддерживает инициативу создания Молодежного центра

Во время заседания Совета по вопросам молодежной политики при городском голове, в состав которой входит более 60 общественных организаций, которое состоялось вчера, 2 февраля, в помещении Николаевской областной универсальной научной библиотеки им. А. Гмырёва, членами Совета были обсуждены вопросы о создании в городе Николаеве Молодежного центра.

Данный вопрос озвучил начальник управления по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета Олег Соколик.

«Создание Молодежного центра даст возможность для налаживания более эффективной горизонтальной коммуникации между представителями общественных организаций. Молодежный центр будет служить не только как площадка для встреч и проведения различного рода тренингов, но и станет неким коворкинг-центром для молодежи города. ... Нам в управление на конкурс проектов, программ и мероприятий приносят много интересных проектов, но в большинстве из них большую сумму средств забирает аренда помещения для проведения мероприятий. Создав Молодежный центр, мы с легкостью сможем сэкономить большое количество бюджетных средств и предоставить молодежи помещение, которое технически будет соответствовать всем требованиям для проведения молодежных мероприятий», - отметил Олег Соколик.

Обсудив данный вопрос, молодые активисты поддержали идею создания Молодежного центра, и даже предлогали различные варианты помещений, которые потенциально подходят под задачи центра. Завершая обсуждение, члены совета решили работать в этом направлении совместно, ведь это вопрос не одной общественной организации, а всей молодежи города.

Во время заседания Совета, кроме рабочих вопросов деятельности органа, были интересные доклады гостей из Херсона и Одессы, а именно: Юрий Капушенко – советник Херсонского городского головы, председатель Совета г. Херсона рассказал об успешных молодежные инициативы, которые реализуются в его городе, и Рудометкин Артем – автор идеи создания журнала PROactive, представил журнал для проактивной молодежи.

Кроме того, Олег Соколик проанонсировал приезд начальника управления молодежной политики города Вильнюс (Литва), в ходе которого планируется провести несколько рабочих встреч с молодежью Николаева с целью обмена опытом в направлении развития молодежной политики