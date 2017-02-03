Сегодня днем, 3 февраля, пройдет снег с дождем

03.02.17 12:14Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу днем, 3 февраля, в Киеве пройдет снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха до 2 тепла, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины дождь со снегом, в Закарпатье сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха до 6 градусов тепла.

На севере снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 3 тепла.

В центре снег с дождем, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 3 мороза.

На востоке днем небольшой снег, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха до 7 градусов мороза.

На юге, без существенных осадков, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов тепла.

В Крыму без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 8 тепла.

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Пятница, 03.02.2017

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