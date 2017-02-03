Сегодня днем, 3 февраля, пройдет снег с дождем В пятницу днем, 3 февраля, в Киеве пройдет снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха до 2 тепла, сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины дождь со снегом, в Закарпатье сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха до 6 градусов тепла. На севере снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 3 тепла. В центре снег с дождем, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 3 мороза. На востоке днем небольшой снег, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха до 7 градусов мороза. На юге, без существенных осадков, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 8 градусов тепла. В Крыму без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 8 тепла. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама