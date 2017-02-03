Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2017, по знакам Зодиака

03.02.17 10:01Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Точный гороскоп на сегодня, 3 февраля 2017, по знакам Зодиака.

Гороскоп на 3 февраля. Овен

В этот день Овнов завалят дела. Представили этого знака Зодиака вряд ли смогут разобраться со всем за один день. Звезды советуют им отказаться от тех моментов, которые требуют материальных вложений.

Гороскоп на 3 февраля. Телец.

Тельцы 3 февраля смогут помериться силами с судьбой и переиграть ситуацию в свою пользу. Но возможны и проколы по неосмотрительности.

Гороскоп на 3 февраля. Близнецы.

Близнецам сегодня придется завершить срочное и важное дело. И если это им удастся, то вскоре они смогут получить прибыль. Но заниматься делами лучше утром, а не после полудня.

Гороскоп на 3 февраля. Рак.

Сегодня мозг Раков будет работать четко, поэтому ом удастся не только оценить чужие идеи по достоинству, но и предложить несколько не менее стоящих своих.

Гороскоп на 3 февраля. Лев.

Достигнутые договоренности или заключенные партнерские отношения будут развиваться и приносить пользу долгое время. Сегодня Лев почувствует, что окружающие ценят его опыт о относятся к нему как к ответственному человеку.

Гороскоп на 3 февраля. Дева.

У Дев 3 февраля минимальный риск будет только во благо, поэтому можно использовать его в работе и решении финансовых проблем. Сегодня Девам лучше все же отказаться от поездок на автомобиле, поскольку существует риск аварии и травмы.

Гороскоп на 3 февраля. Весы.

Сегодня Весы могут испытать осложнения с друзьями и партнерами. Чтобы избежать этого, придется действовать мудро и тактично.

Гороскоп на 3 февраля. Скорпион.

Скорпионам сегодня лучше раздать долги, как материальные, так и нравственные. Также звезды говорят о том, что 3 февраля со Скорпионами могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле.

Гороскоп на 3 февраля. Стрелец.

Для многих Стрельцов сегодняшний день будет достаточно сложным. В их адрес прозвучит много критики и претензий. Чтобы не обострять ситуацию, Стрельцам лучше проявит уравновешенность и сдержанность.

Гороскоп на 3 февраля. Козерог.

3 февраля для Козерога хороший день, чтобы волевым решением взять быка за рога. Не стоит опасаться начинать какое-то большое дело.

Гороскоп на 3 февраля. Водолей.

Представители этого знака, которым свойственны реформаторство и носительство новых идей, будут способны сегодня на экстравагантные поступки. Водолеям важно сегодня избавиться от рассеянности и лени.

Гороскоп на 3 февраля. Рыбы.

3 февраля Рыбы могут удачно пройтись по магазинам и сменить свой имидж. Как говорят звезды, сегодня Рыбам повезет, и они смогут приобрести вещи со скидкой. А изменения во внешности положительно оценят близкие.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

11:38Во Львовской области в вагоне с щебнем нашли тело ребенка

11:23Скончалась старейшая актриса России

11:23Белкина выиграла золото зимней Универсиады по биатлону

11:05В Николаеве тарифы на услуги ЖКХ нужно снизить как минимум на 20% — депутат Солтис

11:00Министр обороны Эстонии выступило против гастролей ансамбля имени Александрова

10:54Миколаївцям розповіли, де не буде води

10:47После смерти мужчины его кожу снимут и повесят в раму

10:36Циничный план Кремля по Донбассу: В РФ дали совет Украине

10:24NASA: К Земле приближается астероид размером с двухэтажный автобус‍

10:14На Николаевщине пенсионеры могут получить новые знания

10:10Кого в Украине коснется военное положение

10:01Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2017, по знакам Зодиака

10:00В Украине создают госпитальные округа. Что это такое?

09:55В США выставлен на аукцион личный телефон Адольфа Гитлера

09:44Facebook заплатит 500 млн долларов за кражу технологий виртуальной реальности

09:303 натуральных продукта, которые помогут избавиться от варикоза

09:20На Николаевщине спасли женщину с двумя детьми из горящей квартиры

09:17Кто и когда будет выходить на пенсию позже: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста

08:45Умер раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС

08:40У Польщі хочуть запровадити "недільну тишу"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 11:521350

Прокурор Николаевской области Дунас заработал в декабре 27 тысяч грн премии

20.01.17 12:001440

Сегодня родился итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар» Федерико Феллини

20.01.17 12:361480

Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

20.01.17 12:451290

Янукович пожаловался в суд на ГПУ

Самые читаемые

25.01.17 09:2213270

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418450

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475900

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255790

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама