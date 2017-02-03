Точный гороскоп на сегодня, 3 февраля 2017, по знакам Зодиака.

Гороскоп на 3 февраля. Овен

В этот день Овнов завалят дела. Представили этого знака Зодиака вряд ли смогут разобраться со всем за один день. Звезды советуют им отказаться от тех моментов, которые требуют материальных вложений.

Гороскоп на 3 февраля. Телец.

Тельцы 3 февраля смогут помериться силами с судьбой и переиграть ситуацию в свою пользу. Но возможны и проколы по неосмотрительности.

Гороскоп на 3 февраля. Близнецы.

Близнецам сегодня придется завершить срочное и важное дело. И если это им удастся, то вскоре они смогут получить прибыль. Но заниматься делами лучше утром, а не после полудня.

Гороскоп на 3 февраля. Рак.

Сегодня мозг Раков будет работать четко, поэтому ом удастся не только оценить чужие идеи по достоинству, но и предложить несколько не менее стоящих своих.

Гороскоп на 3 февраля. Лев.

Достигнутые договоренности или заключенные партнерские отношения будут развиваться и приносить пользу долгое время. Сегодня Лев почувствует, что окружающие ценят его опыт о относятся к нему как к ответственному человеку.

Гороскоп на 3 февраля. Дева.

У Дев 3 февраля минимальный риск будет только во благо, поэтому можно использовать его в работе и решении финансовых проблем. Сегодня Девам лучше все же отказаться от поездок на автомобиле, поскольку существует риск аварии и травмы.

Гороскоп на 3 февраля. Весы.

Сегодня Весы могут испытать осложнения с друзьями и партнерами. Чтобы избежать этого, придется действовать мудро и тактично.

Гороскоп на 3 февраля. Скорпион.

Скорпионам сегодня лучше раздать долги, как материальные, так и нравственные. Также звезды говорят о том, что 3 февраля со Скорпионами могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле.

Гороскоп на 3 февраля. Стрелец.

Для многих Стрельцов сегодняшний день будет достаточно сложным. В их адрес прозвучит много критики и претензий. Чтобы не обострять ситуацию, Стрельцам лучше проявит уравновешенность и сдержанность.

Гороскоп на 3 февраля. Козерог.

3 февраля для Козерога хороший день, чтобы волевым решением взять быка за рога. Не стоит опасаться начинать какое-то большое дело.

Гороскоп на 3 февраля. Водолей.

Представители этого знака, которым свойственны реформаторство и носительство новых идей, будут способны сегодня на экстравагантные поступки. Водолеям важно сегодня избавиться от рассеянности и лени.

Гороскоп на 3 февраля. Рыбы.

3 февраля Рыбы могут удачно пройтись по магазинам и сменить свой имидж. Как говорят звезды, сегодня Рыбам повезет, и они смогут приобрести вещи со скидкой. А изменения во внешности положительно оценят близкие.