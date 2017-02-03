Кого в Украине коснется военное положение

99% украинцев не затронет военное положение и забирать у них квартиры и автомобили никто не будет.

Об этом заявил экс-нардеп Егор Фирсов в эфире Эспрессо.TV, комментируя возможность ввода военного положения в Украине.

«Если граждане живут в Ривне, в Киеве, во Львове, то точно их квартиры и их автомобили никто не тронет. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Если введение военного положения будет, то имущество, которое находится у жителей может быть использовано в пользу военных. Например в той же Авдеевке. Военным нужно жить, питаться, на чем-то передвигаться…99% людей это не коснется», — отметил Фирсов.

По его словам, сейчас военные могут полагаться только на волонтеров.

«Сейчас военные как-то выкручиваются, полагаясь на волонтеров, жителей города. А полноценно они этого делать не могут», — сказал экс-нардеп.