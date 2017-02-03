В Украине создают госпитальные округа. Что это такое?

03.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

В стране создадут сеть больниц, к которым можно доехать за час. Области поделят на три-пять госпитальных округов, а областные и районные больницы потеряют свой статус

Что такое госпитальные округи?

Все медучреждения в областях разделят на округи. В каждом будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь.

Сейчас же каждая больница имеет свой профиль. Если у человека перелом, «скорая» везет его в медучреждение, которое специализируется по травмам, если скорая привезет пациента с инсультом – приходится ехать в другую. Идея многопрофильных больниц интенсивного лечения в том, чтобы экстренную помощь оказывали в одном медучреждении.

«Это больницы с хорошей реанимацией, специалистами по всем профилям, чтобы помочь человеку максимально быстро, сохранить его жизнь и здоровье – таких в Украине больниц мало. Сейчас скорой приходиться мотаться по городу, поскольку каждая имеет свой профиль», – поясняет главный эксперт медицинской группы Реанимационного пакета реформ Зоряна Черненко.

В больнице второго уровня врачи будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В лечебнице второго уровня также будет отделение экстренной помощи. Такое деление отвечает международным стандартам, отмечает Зоряна Черненко.

Формируют госпитальные округи областные государственные администрации. Минздрав выдвинул три требования: центром госпитального округа должен быть город с населением от 40 тыс. человек, дорога к нему должна занимать не больше 60 км или часа – по меркам мировой медицины, первые 60 минут после вызова медиков – критическими для спасения пациента.

Многопрофильная больница первого уровня должна обслуживать не менее 120 тысяч пациентов, второго уровня — не менее 200 тыс.

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Пятница, 03.02.2017

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