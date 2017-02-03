Facebook заплатит 500 млн долларов за кражу технологий виртуальной реальности

03.02.17 09:44Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Facebook заплатит 500 млн долларов за кражу технологий виртуальной реальности по решению суда присяжных.

Как стало известно, суд присяжных в Далласе (Техас, США) вынес решение, согласно которому подразделение Facebook Oculus VR должно будет выплатить 500 млн долларов разработчику видеоигр ZeniMax Media за хищение технологий виртуальной реальности.

Судебная тяжба между разаботчиками ZeniMax и стартапом Oculus идет с 2014 года. Один из сооснователей компании, Джон Кармак, прежде работал в компании idSoftware. В 2009 году эту компанию приобретает ZeniMax, а вот Кармак принимает решение покинуть ее.

Истец заявил, что шлемофон виртуальной реальности Oculus Rift как раз был создан на основе технологий, украденных у ZeniMax. Как посчитали в суде, Джон Кармак в дальнейшем использовал компьютерный код для разработок в новой компании.

Основатель Facebook Марк Цукерберг начал сделку по приобретению Oculus за два миллиарда долларов вместе со всеми правами на технологии трехмерной реальности уже после начала судебного разбирательства. В суде Цукерберг отрицал кражу технологии.

По решению суда Facebook придется заплатить штраф в размере 500 млн долларов, хотя ZeniMax планировала отсудить 6 млрд долларов.

Судьи отклонили иск о том, что Oculus будто бы украла коммерческие тайны разработчика видеоигр. Однако компанию признали виновной в нарушении авторских прав, фирменных знаков и договорного права.

Так, согласно решению суда, Oculus заплатит 200 млн долларов за нарушение соглашения о неразглашении и еще 50 млн составит штраф за нарушение авторских прав. Один из основателей компании Лаки Палмер выплатит 50 млн долларов, а экс-гендиректор Брендан Ирибе — 150 млн долларов.

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