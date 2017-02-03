Состоялось первое совещание по выработке решений очистки реки Ингулец на Николаевщине

Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам решения проблемы, связанной со сбросом излишков оборотных вод в реку Ингулец.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, Минприроды при рассмотрении проекта решения Правительства по сбросу из пруда-накопителя излишков сточных вод горнорудных предприятий Кривбасса в реку Ингулец поставило вопрос о принятии действенных мер для поэтапного уменьшения объемов сброса излишков сточных вод и улучшения качества воды в бассейне реки.

– Эта позиция Минприроды была поддержана Правительством. Мы получили поручение проработать пути решения проблемы. Из-за постоянных сбросов минерализованных вод в реку с горнорудных предприятий и отсутствия современных технологий деминерализации шахтных вод Ингулец в течение последних десятилетий практически полностью потерял способность к самоочищению. Есть потенциальные угрозы для жизни и здоровья людей, для которых Ингулец является источником питьевого водоснабжения, – отметил Остап Семерак.

В частности, речь идет о жителях городов и сел Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей.

– Проблему нужно решать как с природоохранной точки зрения, так и с точки зрения защиты интересов территориальных общин. Я лично буду принимать участие в осуществлении решений по очистке Ингула, которые отработает рабочая группа при Минприроды. Проблема сложная. Мы должны определить приоритетные задачи и отработать эффективные, экономически выгодные решения и этапы их реализации, – отметил Остап Семерак.

Он также предложил представителям горнорудных предприятий, которые присутствовали на заседании Рабочей группы, рассмотреть возможность использования государственных эко-кредитов для установки современного оборудования на предприятиях, которое бы позволило существенно уменьшить сбросы загрязняющих веществ в бассейн Ингульца.

Рабочая группа была создана приказом министра экологии и природных ресурсов в соответствии с решением Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности, принятого 6 декабря 2016 года.

Ее основной задачей является выработка на основе анализа ситуации практических механизмов решения проблемы, связанной со сбросом излишков оборотных вод в реку Ингулец.