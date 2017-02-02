Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

Люди, оставшиеся в этом городе, уже уезжать никуда и не собираются. И искренне удивляются, когда их спрашивают почему.

Потому что здесь дом и еще потому что есть внутреннее ощущение – большой войны больше не будет.

Об обычном одном дне из своей жизни нам рассказал 40-летний Владимир, работник местного коксохимзавода, пишет "Комсомольская правда".

6.30. Просыпаюсь, как только забрезжил рассвет. Света нет уже третий день, и жизнь сама собой корректируется под продолжительность светового дня. Сегодня можно не спешить на работу, у меня выходной.

В ожидании, когда проснутся жена и трехлетняя дочь, иду на кухню готовить завтрак. Война приучила нас не держать в доме много скоропортящихся продуктов. В ассортименте крупы, консервация и тушенка. Это на тот случай, если магазины закроются. Масло и молочка висят в пакете за форточкой.

Выглядываю в окно, соседняя пятиэтажка вся обвешана такими же пакетами.

10.00. Собираюсь по хозяйству в город, магазины работают в обычном режиме, некоторые на генераторах, некоторые при свечах. У входа в подъезд встречаю двух соседок–пенсионерок. Авдеевка заметно "постарела" за годы войны. Уехала же большей частью молодежь, старики остались. Эти бабушки довольны вниманием к городу со стороны всей страны, делятся впечатлениями. Сначала сходили на центральную площадь – записались "на гуманитарку", получили талончики. Затем зашли в пункт обогрева, попили там чайку бесплатного, встретились с подругами, поговорили. Сейчас возвращаются на площадь за гумпомощью. А после обеда вновь собираются в центр, говорят, кто-то из столичных политиков должен приехать. Интересно же посмотреть, тем более когда телевизор не работает!

У же прощаясь, сообщают и плохую новость. Васильевна из соседнего дома, раненная на прошлой неделе – умерла, сердце не выдержало. Буднично так рассказывают, к смертям здесь тоже уже давно все привыкли.

12.00. Еду помогать другу. Сразу перед началом интенсивных обстрелов он попал в больницу с инсультом. Сейчас попросил помочь вернуться домой. Сил, говорит, в палате нет лежать. Оно и понятно, там хоть и включили генераторы, но всех остальных благ не хватает, так же как и всему городу.

Адреналин зашкаливает, ведь ехать нам предстоит в частный сектор, на улицу Пушкина, где-то в километре от эпицентра "промки".

13.00. Приезжаю на место. Вот где действительно страшно - так это здесь. Район "промки" окружен частным сектором, улицы Пушкина, Лермонтова, бывшая Кирова. Здесь практически не осталось не поврежденных войной домов. Где крыша пробита, где окна вылетели, где посекло осколками стены…

Отсюда уехали почти все жители. Мало где из трубы идет дым. Прохожих на улицах нет, даже бездомных собак почти не видно. Пытаюсь отговорить друга, предлагаю пожить пока у нас, места ведь хватит. Он категорически отказывается, аргументирует тем, что за два с половиной года боевых действий ни одна мина на его подворье не упала. Убеждает, бывают такие места "заговоренные". Да и подвал у него на всякий случай глубокий, сухой и теплый. Уезжаю один, хоть и кошки скребут на душе.

15.00. Снова центр города. Нужно подзарядить мобильные телефоны. Делаю это в специально обустроенном военными помещении. Очередь здесь порою больше чем за гуманитаркой. Когда батареи набрали энергию, звоню родственникам. Обязательные ежедневные созвоны - еще одна отличительная черта времени. А в мирное время могли месяцами не общаться.

Первую набираю сестру, живущую в Киев. Ее приходится в очередной раз успокаивать, убеждать, что не стоит верить всему, что показывают по телевизору. Да, неприятно у нас сейчас, да – стреляют, да – нет света. Но во всем остальном так же, как и всегда в последнее время. Да, по-прежнему не прячемся в бомбоубежище. Почему? Так никто уже не прячется, привыкли. А что если в дом снаряд прилетит? Значит, судьба. Звонок брату в Донецк короче. Стреляют? Стреляют. И у нас. Держись, брат! И ты держись, прорвемся!

16.00. Возвращаюсь домой. Одеваемся, берем санки, идем с семьей кататься на горке. Обстрелы вроде бы затихли, нужно пользоваться моментом, а ребенку дышать свежим воздухом. Во дворе на горке еще несколько семей, детский смех, веселье. Ненадолго отключаюсь от реальности, погружаюсь в мирные воспоминания.

17.00. Почти стемнело, собираемся ложиться спать. В квартире 14 градусов тепла, некомфортно, но терпимо. "Бахать" стало где-то совсем рядом, дрожат стекла. Вот когда по-настоящему чувствуется отсутствие электричества. Включил бы музыку погромче, чтобы дочь близкие разрывы не слышала. Вместо этого рассказываю ей сказку. Засыпает, несмотря на звуки за окном. Уже привыкла.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ситуация остается напряженной

Всего в период с 29 января по 2 февраля в городе погиб один мирный житель, еще восемь ранено. Повреждены 78 зданий (7 квартир, 70 частных домов и магазин).

В одной из местных школ начались занятия, на которых присутствовали 225 учеников. В учебное заведение завезли горючее и запустили генератор.

Массовой эвакуации людей в Авдеевке нет, но желающих покинуть город - вывозят. По информации спасателей, из Авдеевки всего было эвакуировано 181 человека (из них 95 детей). Автобусы с людьми сопровождает полиция.

В то же время директор АКХЗ Муса Магомедов сообщил, что несмотря на все

заключенные гарантии с обеих сторон о проведении "режима тишины", в городе снова обстреляли ремонтную бригаду, которая планирована восстановить электрику в городе. Специалисты были эвакуированы.