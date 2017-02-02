20.01.17 07:171370
Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки
|02.02.17 20:40
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1 февраля в Николаевской облгосадминистрации состоялось заседание штаба по оказанию помощи жителям Авдеевки.
1 февраля в Николаевской облгосадминистрации состоялось заседание штаба по оказанию помощи жителям Авдеевки.
Об этом сообщает корреспондент «Николаевских известий».
Николаевская область выразила готовность принять переселенцев, а также обеспечить их теплыми вещами и питанием. В связи с этим губернатор Алексей Савченко подписал распоряжении, согласно которому возле здания ОГА будет установлен пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших жителей Авдеевки.
Как сообщил 2 февраля председатель Николаевской облгосадминистрации на своей странице в Фейсбук, прямо возле областной администрации установили палатку для сбора помощи жителям Авдеевки.
«Призываю всех — не будьте равнодушными. Помогайте людям.
Пункт работает с 8 до 19 часов», — пишет он.
Средства можно перечислять на специальный счет «ПриватБанка»: — Р / с: 26001060358954 — МФО: 305299 — ЕГРПОУ: 37806835