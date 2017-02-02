Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

1 февраля в Николаевской облгосадминистрации состоялось заседание штаба по оказанию помощи жителям Авдеевки.

Об этом сообщает корреспондент «Николаевских известий».

Николаевская область выразила готовность принять переселенцев, а также обеспечить их теплыми вещами и питанием. В связи с этим губернатор Алексей Савченко подписал распоряжении, согласно которому возле здания ОГА будет установлен пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших жителей Авдеевки.

Как сообщил 2 февраля председатель Николаевской облгосадминистрации на своей странице в Фейсбук, прямо возле областной администрации установили палатку для сбора помощи жителям Авдеевки.

«Призываю всех — не будьте равнодушными. Помогайте людям.

Пункт работает с 8 до 19 часов», — пишет он.

Средства можно перечислять на специальный счет «ПриватБанка»: — Р / с: 26001060358954 — МФО: 305299 — ЕГРПОУ: 37806835