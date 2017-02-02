Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

02.02.17 20:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 2 февраля, на заседании бюджетной комиссии депутаты областного совета проголосовали за то, чтобы пригласить на следующее заседание премьера-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как передают "Новости.N", депутат областного совета Татьяна Демченко внесла предложение о приглашении на сессию областного совета премьер-министра Украины.

-Я предлагаю заслушать на грядущей сессии выполнение ряда решений сессий областного совета за 2016 год, которые касались ситуации на дорогах с приглашением премьера-министра нашего государства Владимира Гройсмана, министра инфраструктуры Владимира Омельяна и руководство «Укравтодора», - сказала Демченко.

Председатель комиссии Фёдор Барна поставил предложение на голосование, и депутаты единогласно за него проголосовали.

Присутствующая на заседании глава облсовета Виктория Москаленко с иронией предложила пригласить ещё и экс-премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы он отчитался за предыдущие годы. Депутат Иван Кухта пошутил, что тогда можно и Николая Азарова пригласить для полноценного отчета. Link: http://novosti-n.org/news/read/116794.html

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