В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

На фоне участившихся сообщениях о поддельных деньгах, Национальный банк призвал банки быть более внимательными к самым крупным номиналам купюр.

На днях в Запорожской области задержали фальшивомонетчиков, которые наладили производство купюр номиналом 500 гривен. На фоне того, что НБУ разослал банкам телеграмму об основных признаках новых поддельных "пятисоток" выпуска 2006 года, можно сделать вывод, что таких купюр в обращении довольно много.

Раньше НБУ сообщал, что наиболее подделываемыми банкнотами были номиналы 50, 100 и 200 гривен. Но теперь фальшивомонетчики, похоже, переключились на самый крупный номинал.

Как же отличить поддельную купюру в 500 гривен от настоящей? Нацбанк рассказал об основных признаках подделок:

Качество печати хуже, чем на настоящих банкнотах.

Бумага поддельных банкнот не флюоресцирует в ультрафиолетовых лучах (УФЛ).

Водяные знаки имитированы двумя способами: при помощи печати на обратной стороне банкноты илои теснением бумаги. При этом в УФЛ водяной знак видим, как темное изображение.

Защитная лента имитирована печатью на обратной стороне банкноты. В УФЛ она флуоресцирует голубым и бледно-зелеными цветами (на настоящей банкноте — лента флуоресцирует желтым и голубым цветами).

Флуоресцентная защита не совпадает с оригиналом, хотя и похожа. С лицевой стороны все изображения зеленого цвета в УФЛ флуоресцируют желто-зеленым цветом.

Инфракрасная защита имитирована, карта инфракрасных изображений приближена к оригиналу.

Эффект изменения цвета оптически-переменного изображение ромба на лицевой стороне банкноты имитированы, но цвета отличаются от оригинала. На настоящей банкноте цвет меняется с фиолетового на оливково-зеленый, на поддельной — с фиолетового на оливково-коричневый.

Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала "500") при рассмотрении банкноты против света не совпадают.

Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала "500" имитировано.

Магнитная защита не имитированы.

Как видите, современные подделки очень похожи на оригиналы и отличить их без специального оборудования довольно сложно. Что же делать, если вам попалась купюра, в подлинности, которой вы сомневаетесь?

Вариант 1. Отнести в НБУ

Сдавать подозрительные деньги нужно в ближайшее территориальное управление Нацбанка (адреса можно узнать на сайте bank.gov.ua или по телефону (044) 230-19-60). Там ее проверят бесплатно (сама экспертиза может длиться до 5 дней). Но если купюра окажется фальшивой, то ее изымут без возмещения стоимости. Согласно инструкции фальшивые банкноты передаются в Министерство внутренних дел, и ущерб, понесенный их владельцем, не компенсируется. Это касается банкнот любой валюты - гривен, долларов, евро.

Вариант2. Договориться в коммерческом банке

Можно проверить деньги и в обычном коммерческом банке. Правда, тут придется раскошелиться: банки сами устанавливают стоимость услуги по проверке подлинности купюр. Иногда этот тариф фиксированный и составляет от 1 гривны до гривны за каждую банкноту (в том числе и валюту), другие же взимают плату в 0,1 процента от проверяемой суммы.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что будет, если вы платите фальшивкой?

Если вы дадите поддельную купюру кассиру и тот начнет сомневаться в ней, то согласно инструкции Нацбанка у вас ее изымут на экспертизу. Если у вас будут обнаружены две или больше сомнительных банкнот, кассир обязан вызвать милицию. В этом случае вы становитесь подозреваемым в сбыте подделок.

Но помните, что взамен изъятых денег вам должны выдать кассовый ордер, скрепленный подписью и печатью работника банка, принявшего банкноты на экспертизу, и справку об изъятии банкноты для исследования. После этого деньги будут отправлены в те же территориальные управления НБУ, где в течение 5 дней проведут экспертизу.